韩美合作女团“KATSEYE”将登上格莱美舞台

去年在全球广受欢迎、由HYBE推出的韩美合作女团“KATSEYE”（照片）将登上于下月初举行的美国格莱美颁奖典礼舞台。主办颁奖典礼的美国录音艺术与科学学院21日（当地时间）表示：“KATSEYE等获得‘2026年格莱美奖’最佳新人奖提名的8组艺人将在颁奖典礼上进行表演。”KATSEYE不仅入围了格莱美最佳新人奖，还获得了“最佳流行对唱/团体表演”奖项提名。该团体通过HYBE与格芬唱片共同举办的全球选秀节目《The Debut: Dream Academy》选拔组成，于2024年6月出道。此后，凭借《Gnarly》、《Gabriela》、《Internet Girl》三首歌曲连续进入公告牌主流单曲榜“Hot 100”，深受喜爱。将于下月1日在美国洛杉矶Crypto.com Arena举行的格莱美颁奖典礼，因多位K-POP歌手获得主要奖项提名，使得“K-POP歌手首次获得格莱美奖”的可能性增大。1993年，女高音歌唱家曹秀美曾获得“最佳歌剧录音奖”，韩国人已在古典音乐类别获奖，但韩国流行音乐歌手尚未获奖。BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）与布鲁诺•马尔斯合唱的《APT.》不仅入围了“最佳流行对唱/团体表演”奖项，还获得了“年度制作”、“年度歌曲”等主要奖项提名。奈飞（Netflix）动画电影《K-POP：猎魔女团》的原声带《Golden》也与《APT.》一同获得了“年度歌曲”等共计5个奖项的提名。史智媛记者 4g1@donga.com