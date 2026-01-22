“检察机关是恶有恶报，但改革的目标不是夺取权力”……执政党不能忘记的原则



李在明总统21日在新年记者会上表示：“检察机关改革的核心不是从检察机关手中夺权。真正的最终目标是拯救国民的权利和保护人权。”李在明指出，其间检察机关捏造或隐瞒嫌疑等，表现出了“魔女”般的行为，结果导致国民说，‘检察官什么都不要做’。”这是检方自找的“报应”。尽管如此，其中也包含了李在明总统“不能破坏检察改革初衷”的意志。



对于政府公布的设立公诉厅、重大犯罪调查厅（重调厅）的法案，执政党强硬派和部分法律界人士强烈反对称，“重调厅将成为第二个检察厅”。其核心意思是，把重调厅人力二元化，分为为以法律专家为中心的调查司法官和非法律专家的专门调查官，并把公诉厅长称为检察总长等，与当前检察机关没有什么区别。与此同时，后续修改刑事诉讼法时，是否赋予公诉厅检察官补充调查权的争论也越来越大。



检察机关同时掌握调查权和起诉权，对现存的权力一再进行“包庇调查”，对反对势力一再进行“标靶调查”，失去了国民的信任。其结果，检察厅在存在78年后关门大吉。但部分执政党人士主张，改革不能以检察厅解体结束，而是应该把公诉厅和重调厅的权限最小化。正如“完全剥夺检察机关调查权”法实施后，尹锡悦政府修改施行令、大幅增加检察机关调查权一样，人们提心公诉厅和重调厅也会一有契机就会扩大权限。



但是，如果检察官们对大型腐败、毒品事件、网络和金融等尖端犯罪的调查经验不能转移到公诉厅，国家的犯罪应对能力将大幅下降。同样，公诉厅检察官的补充调查权问题也有必要把重点放在刑事司法系统的完善上。李在明总统表示：“封锁滥用可能性、制定安全装置后破例给予认可，这样更有效率。”执政党也有必要深思熟虑此话。绝对不能因为警方和重调厅的调查不力，致使出现加害者未能得到应有惩处、起诉不周全的问题。

