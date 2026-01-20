韩国与意大利决定在人工智能、航天、半导体等领域开展合作……“创造科学-技术强国的协同效应”

李在明总统和意大利总理梅洛尼19日在青瓦台举行首脑会谈，决定加强人工智能、航空航天、半导体、核心原材料等领域的产业合作。两国以首脑会谈为契机，签署了半导体产业合作谅解备忘录等3项备忘录。这是李在明12月29日回到青瓦台后迎来的第一位外国首脑，也是李在明政府上台后第一位欧洲首脑访韩。● 李在明：“科学强国意大利与技术强国韩国创造协同效应”李明博在当天首脑会谈结束后的联合媒体发表中表示：“双方一致同意，将两国关系进一步发展到符合战略伙伴关系这一名称的未来指向性水平。”梅洛尼表示：“我们承诺将对整个产业和经济作出最大的努力。将再次与韩国维持更加坚固的同盟关系。”两国首脑决定在贸易、科学、文化及人员交流、世界和平与稳定等4个领域加强合作。李在明表示：“贸易领域的合作将进一步扩大到与两国经济规模和品牌力量相匹配的水平。双方一致同意，将两国企业参与的韩意商务论坛打造成创造新机会的平台和企业的困难咨询窗口。”李在明就科学领域在首脑会谈上的开场白中强调：“依靠科学强国意大利的传统优势和技术强国大韩民国的核心DNA，两国齐心协力，将创造出巨大的协同效应。”两国首脑另行签署的《韩意联合媒体声明》中还包括，“两国首脑再次确认了实现韩半岛完全无核化和永久和平与稳定的意志”。李在明表示：“两国在国际舞台上共享价值，是共同应对全球性挑战的友邦国家。将超越缓和韩半岛紧张局势，共同维护世界和平的价值。”此外，两国首脑还决定以2月份举行的2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会为契机，谋求增进友好。李在明表示：“我特别嘱咐梅洛尼总理关注访意韩国选手和国民的安全。特别感谢您承诺亲自访问我们运动员村。”两国当天签署了包括半导体产业领域合作备忘录在内的灾难管理及市民保护合作、文化遗产及景观保护等3项备忘录。半导体备忘录的内容包括激活两国间商务合作和共享供应网相关信息。● “新政府上台后初次访韩的欧洲首脑”李在明在当天的首脑会谈开场白中表示：“这是这一届韩国政府上台后欧洲国家首脑首次访韩。我们刚刚把总统办公室在一度搬到别的地方后回到原来的位置没几天，这是回到这里后来访的第一位首脑。”梅洛尼回应称：“尽管关系如此亲密，但在过去19年里，意大利总理一直没有访韩，这让我有些吃惊。作为首位访韩的欧洲领导人，我感到非常高兴。”李在明和梅洛尼还进行了有关K-POP（韩流）的对话。梅洛尼在午餐会上表示：“在K文化成功的背后，有着巧妙地融合了极其世界性和极其国家性的非常聪明的选择和战略。”梅洛尼去年9月在美国纽约举行的双边会谈中曾介绍说，她9岁的女儿是全世界最狂热的K-POP粉丝。李在明当天还用意大利语“Buongiorno（你好）”和“Grazie（谢谢）”问候，表现出了亲密感。梅洛尼正式邀请李在明接受意大利总统马塔雷拉的邀请进行国事访问。朴訓祥 tigermask@donga.com