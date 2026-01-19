韩国军方从去年底起把“怪物导弹”“玄武-5”进行实战部署，至少有几十枚

据悉，被称为“怪物导弹”的韩国军“玄武-5”地对地弹道导弹从去年底起投入实战部署。“玄武-5是应对朝鲜核武器、导弹挑衅的韩国型三轴体系中大量惩罚性报复的核心战斗力。据军方17日透露，“玄武-5”从去年底起在一线部队依次部署。军方人士表示：“据我所知，计划在李在明政府任内完成实战部署。”据悉，总部署规模至少达数十枚以上。“玄武-5”是为在发生紧急情况时摧毁朝鲜指挥部、核武器、导弹基地而开发的高强度、高重量弹道导弹。弹头重量最多可达8吨，在常规弹道导弹中被认为具有世界最大破坏力。据悉，实际爆炸威力相当于通过改善弹头材料等11吨重的弹头爆炸时的威力。最大射程为300公里，具有摧毁最深100米地下掩体的威力。韩国军方一官员表示：“如果8吨级弹头的‘玄武-5’以10倍以上的音速飞行后打击目标，其破坏力相当于小型战术核武器。”也就是说，无论原点（朝鲜指挥部，核武器、导弹设施）多么坚固或深入地下，都无法避免大量破坏。韩国军方消息人士表示：“如果朝鲜试图全面南侵或对南进行核攻击，（玄武-5）将同时发射数十枚导弹，平壤指挥部将被夷为平地。”“玄武-5”的实体一直蒙着一层神秘面纱，在2024年在京畿道城南市首尔机场举行的建军第76周年国军日活动中，首次向大众公开了安装在9轴（两侧轮子加起来共18个）移动式发射车辆的圆筒形发射管上的实物。韩国军方正在开发接替“玄武-5”的新一代地对地弹道导弹。据悉，被命名为“玄武-6”“玄武-7”的新一代导弹的射程和准确度将比“玄武-5”有所改善，弹头的穿透力也将得到加强。军方内外有分析认为，如果大量实战部署常规高威力导弹，将发挥强大的对朝遏制效果。另一消息人士表示：“正在推进确保包括‘玄武-5’和新一代导弹在内的数百枚‘怪物导弹’战斗力的方案。”尹相虎 ysh1005@donga.com