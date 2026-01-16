美国介入也不管用……持续的“汇率恐慌”

美国财政部长贝森特（照片）当地时间14日表示：“韩元贬值不符合韩国坚实的经济基础。”美国财长认为韩元对美元汇率上升（韩元贬值）不可取、特地发表“口头介入”言论是非常罕见的事情。15日，韩国银行担心高汇率，决定将基准利率维持在2.50%，连续5次冻结。韩美两国通过口头介入和冻结利率，实际上同时介入外汇市场，但韩元兑美元的汇率在盘中再次突破1470韩元大关，未能平息对高汇率的担忧。贝森特14日在社交媒体X（前推特）上表示，“会见韩国副总理具润哲，举行核心矿物部长级会议，还讨论了韩国最近的市场动向”，并指出韩元贬值是不可取的。其发言公开之后，夜间交易（15日凌晨2点结束）时段，韩元兑美元的汇率跌至1464韩元。但首尔外汇市场的汇率次日上午再次上升，下午3点半以1469.7韩元收盘。与前一天的日间交易相比，下降7.8韩元，时隔11个交易日结束了下降，结果介入效果只持续了半天。财政经济部国际经济管理官崔志英（音）当天表示：“两国财长对最近韩元急剧贬值表示同感忧虑，一致认为稳定的韩元流动是两国贸易和经济合作的重要因素。美国财长在个人层面上提及韩元汇率，这在我记忆中尚属首次。”韩国银行金融通货委员会15日也召开了今年第一次货币政策方向会议，决定冻结基准利率，开始防御高汇率。韩国银行总裁李昌镛就冻结利率的背景强调：“汇率是重要的决定理由，这是不可否认的事实。为了稳定汇率，制定短期供需对策是理所当然的。”尽管韩美当局同时采取了多管齐下的应对措施，但韩元兑美元的汇率在当天的日间交易中仍涨至1472.4韩元。这是因为投资者们认为当局介入的低汇率是低价收购美元的机会。淑明女子大学经济学系教授姜仁秀（音）表示：“为了汇率稳定，应该动员结构性、根本性的解决方案。应该提出吸引海外资金流入韩国的明确引导政策。”池敏求记者、洪锡镐记者 warum@donga.com、will@donga.com