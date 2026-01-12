伊朗革命时期在美国接受飞行员培训，流亡47年……期待“不是君主制的民主化”

据路透社等媒体10日报道，始于12月28日的伊朗反政府示威激化，目前至少已有116人死亡。伊朗政府切断网络和国际电话等外部连接后，采取强硬措施，死伤人数有可能大幅增加。在这种情况下，美国总统特朗普表示，“美国已经做好帮助（示威队伍）的准备”，暗示了介入的可能性。严重的经济困难加上美国介入的可能性，伊斯兰教什叶派领袖、最高领导人哈梅内伊领导的伊朗政教合一体制在47年后面临崩溃危机。● 伊朗检察总长：“如参与示威，将涉嫌死刑”据路透社和美联社等媒体报道，美国人权团体“人权运动家通讯社”表示，伊朗反政府示威造成的死亡人数至少达116人。随着伊朗当局正式开始强硬镇压，死亡人数从前一天的65人猛增一倍。因示威被捕或拘留者也超过2600人。考虑到伊朗政府从8日开始切断国际电话和互联网，无法准确掌握内部情况，示威中死亡或受伤的人很有可能更多。实际上，从美国有线电视新闻网（CNN）、英国广播公司（BBC）等获得的视频来看，伊朗当局和示威队的冲突正在激化。在首都德黑兰东部的一家医院，尸体被拍到堆在一起。在德黑兰西部拍摄的视频中，至少有7具疑似中弹的尸体倒在停车场。街上到处都是着火的车辆和建筑物。清真寺也曾被火焰包围。伊朗民众通过网络切断迂回的虚拟网（VPN）传播了镇压示威队的惨状。国际人权团体“国际特赦组织”表示：“正在分析当局正在加强使用致命武力的悲惨报告。”2003年诺贝尔和平奖获得者、伊朗人权运动家希林·伊巴迪针对当局切断网络表示担忧，称“可能是为了准备屠杀”。相反，伊朗国营媒体则强调部分示威者持有武装的事实。伊朗官媒塔斯尼姆通讯社报道称，当局逮捕了近200名携带枪支、手榴弹和汽油弹的示威者。伊朗政府表明了强硬镇压方针。伊朗检察总长穆罕默德·莫瓦赫迪亚扎德表示：“只要参加示威，谁都会被视为神的敌人。这是相当于死刑的嫌疑。帮助示威者的人也有同样的嫌疑。”● 美国开始初步研究空袭伊朗的方案美国表示可以介入伊朗事态。特朗普10日在“真实社交”平台上说：“伊朗可能比过去任何时候都更希望自由。美国已经做好了帮助的准备。”他在前一天的白宫活动中也表示，“美国将介入，对伊朗痛处进行猛烈的打击”，暗示了军事介入的可能性。《华尔街日报》（WSJ）报道说，美军为应对军事应对，进行了预备阶段的讨论。美军官员对《华尔街日报》表示，讨论内容包括针对伊朗军事目标的大规模空袭。外媒分析称，伊朗的政教合一体制已经达到了极限。哈梅内伊一直把自己包装成带领伊朗成为“中东盟主”的领导人，但随着去年与以色列和美国进行的12日战争中惨败，他的权威大幅下降。另外，长期持续的经济困难恶化到连中产阶层都难以支撑的程度，连之前表现出亲政府倾向的商人也反对哈梅内伊政权。据中东消息灵通人士透露，示威参加者们愤怒地表示：“在拥有庞大的原油、天然气、肥沃的农业地带、丰富文化遗产的国家，为什么要如此贫穷地生活？”另外，示威者还高喊“回归巴列维王朝”“让哈梅内伊死亡”等否定现有体制的口号。不过，也有分析认为，哈梅内伊体制立即崩溃的可能性很小。因为支撑伊朗安保和治安、运营多种国营企业、经济实力强大的革命卫队等军方维持着对哈梅内伊的忠诚。革命卫队甚至正在考虑向示威现场投入精锐军队。反政府斗争的核心——替代势力或人物的缺乏，也被认为是继续维持和扩大反政府示威动力的局限性所在。巴黎=常驻记者柳根亨、李志润记者 noel@donga.com、asap@donga.com