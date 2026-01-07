韩国产类人机器人将上岗工厂并承担家务

拥有类人行动能力并搭载人工智能（AI）大脑的“人形机器人”席卷了全球最大规模信息技术博览会“国际消费电子展2026”。有预测称，今年人形机器人作为“机器人劳动力”实际投入到产业现场和家庭，全球竞争将加速。现代汽车集团5日（当地时间）在拉斯维加斯举行的“CES 2026”现场公开了人形机器人“新一代电动阿特拉斯（Atlas）”。计划将其训练至适合汽车生产的水平，并于2028年投入到美国佐治亚州萨凡纳的生产工厂——现代汽车集团美国工厂。初期将从零部件分拣等简单工作开始，到2030年将承担装配工作。现代汽车计划在2028年前建成年产3万台机器人的生产体系，并选定阿特拉斯作为首款量产人形机器人。同日，LG电子公开了帮助处理家务的家庭机器人“LG CLOi”。LG电子旨在将CLOi与人工智能家电融合，实现人类从家务劳动中解放的“零劳动家庭（Zero-Labor Home）”。中国机器人企业宇树科技也在消费电子展上推出“机器人军团”，预计全球企业间的人形机器人竞争也将日趋激烈。英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋也强调了人形机器人的重要性。黄首席执行官当天在拉斯维加斯永利安可酒店举行“英伟达现场”活动。与两台人形机器人一同登台。他表示：“人工智能的下一阶段是机器人”，“人工智能不应局限于文本或视频，而需在物理实体中与人类互动。”黄首席执行官去年在国际消费电子展上也强调物理AI是“下一代浪潮”。英伟达当天还推出了面向机器人和物理AI的新视觉语言模型“Cosmos Reason2”。“工作机器人”正成为现实。在人形机器人成为全球最大规模家电及信息技术博览会“CES 2026”最大热点之际，现代汽车集团5日（当地时间）在美国拉斯维加斯曼德勒海湾酒店首次公开展示了人形机器人“阿特拉斯”的实物。现代汽车 提供拉斯维加斯=朴钟敏记者 blick@donga.com