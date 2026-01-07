青少年毫无防备地暴露在非法宣传中……平台企业请出手自正



盯紧谷歌和Naver等搜索门户网站的空隙，像传单一样大量散发非法宣传物的网络传单企业正在大行其道。从伪造身份证和发放虚假保险账单到性交易或毒品销售，只要是想要的广告，都会迅速制作，在搜索结果上端显示出来。从使用搜索网站的青少年等普通用户的立场来看，相当于毫无防备地暴露在有害广告物中。



非法广告之所以堂而皇之地出现在主要搜索网站上，是因为将合法网站的留言板作为“宿主”。其方式是，黑客入侵企业、大学、各种团体网站留言板，或在任何人都可以接近的自由留言板上用自动化程序刷屏广告文章，使其暴露在搜索结果的上端。据说，可以避开调查机关的追踪而工作的宿主网站超过5000个。除网络小道消息外，还大量生成搜索机器人容易收集的假网址，诱导上端暴露的“网址小道消息”手法也在扩散。因为不需要在公告栏上留言，所以业主们非常喜欢。



网络小道消息虽然是遍布全世界的产业，但唯独在韩国网络环境中肆虐。根据2024年发表的海外论文，全世界1190万个网络小道消息中，韩语帖子的比重为4.9%，比英语（1.7%）和日语（1.5%）的帖子还要多。实际上，如果在搜索门户网站上搜索“伪造身份证”，就会出现数十个包含非法企业的社交平台“电报”和Kakao Talk账号的广告。现实是，包括韩国青少年在内的大部分毒品犯罪者都把谷歌搜索指定为毒品购买途径。



据悉，韩国政府当局和平台企业难以实时应对通过自动化程序同时传播的文章。但被称为信息关口的搜索门户网站正在成为犯罪的第一关口，因此不能袖手旁观。警方和相关机构应该合作，管制网络小道消息的制作及发行商，迅速切断非法及有害广告物。希望平台企业也能在过滤有害内容时，利用人工智能等尖端技术等，尽到符合巨大影响力的社会责任。

