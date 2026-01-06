恢复韩中关系，寻找共同点之前应先尊重差异



对中国进行国事访问的韩国总统李在明5日在与中国国家主席习近平的会谈中表示：“韩国和中国是在同一海域朝着同一方向一起航行的船只的性质。希望这能成为寻找更多共同点而不是差异点的友好关系的新起点。”对此，习近平也表示，“韩中是搬不走的邻居”，再次强调要为全面恢复韩中关系而努力。这是两国首脑第二次举行会谈，距离去年11月1日庆州首脑会谈仅隔两个月。



韩中首脑会谈之所以能在新年伊始举行，与流动性增强的东北亚安保局势不无关系。最重要的是，在中日围绕台湾问题矛盾激化的情况下，中方希望得到韩国的支持，而韩方则希望借美国总统特朗普4月访华之机打开朝美、韩朝对话之门。双方各自要求对方积极支持“一个中国”和为解决朝核问题发挥“建设性作用”。



但是，美国突然实施的逮捕委内瑞拉总统的行动，使美中霸权对决这一世界秩序的阴影笼罩在此次会谈中，使韩中之间很难找到共同点。面对美国试图在自己的后院建立压倒性的霸权，中国也很有可能对“未收复领土”台湾乃至周边国家采取更加强压的态度。更何况，朝鲜国务委员长金正恩提到“最近的地缘政治危机和错综复杂的国际事件”，强调了核武装的正当性。



在这种混乱的局势下，以特朗普4月访华为契机进行的美中“大交易”，乃至朝美之间直接交易的可能性仍然存在。虽然这既是机会也是危机，但这无疑是力量秩序中韩国外交可以挤进去的缝隙。但是盲目地贪心还为时尚早。虽说要“全面恢复”韩中关系，但现在只是开始。虽然暂时解冻，但管理陈旧的矛盾也显得有些吃力。



李在明政府实用外交的基调是以韩美同盟和韩美日合作为基础，同时稳定管理韩中关系。虽然与既是近邻又是最大贸易国的中国重新确立关系很重要，但不能忘记2017年解决“萨德”矛盾的急躁症引发的“三不”低姿态外交争议。为了合作寻找共同点一样，承认和尊重彼此之间差异的努力在现在的韩中关系中更为重要。

