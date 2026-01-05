特朗普发动“深夜突袭”……5个小时结束马杜罗13年独裁统治

美国特朗普政府当地时间3日突袭委内瑞拉总统马杜罗的安全屋，逮捕了他和夫人，并将他们押送到美国纽约。这是美军特种部队在深夜进入委内瑞拉领土执行的行动，从2013年开始长期执政13年的马杜罗总统在行动开始5个多小时后被强制下台。美国总统特朗普在行动结束后举行的记者会上表示：“我们将运营委内瑞拉，直到能够妥当地移交（政权）。”马杜罗虽然因涉嫌不正当选举、镇压反对派、参与贩毒等受到批评，但美国像查处本国犯罪人员一样逮捕外国首脑，引发了违反国际法的争议。美国参谋长联席会议主席丹·凯恩当天在特朗普主持的记者会上表示，“被命名为‘坚定决心’的此次行动既隐秘又精密”，动员了从西半球全境出发的150多架飞机。逮捕马杜罗的任务由美国陆军最精锐的特殊部队三角洲部队和使用特殊作战专用飞机的第160特殊作战航空连队等负责。据悉，他们是在凌晨将正在睡觉的马杜罗夫妇从卧室拉出来后逮捕的。特朗普当天通过“真实社交”公开了被押送途中的马杜罗的照片。马杜罗身穿灰色耐克运动服，双手被捆绑，眼睛和耳朵被遮光护目镜和耳机遮住。据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，马杜罗夫妇经过16个小时左右，于当天下午抵达纽约，目前被关押在布鲁克林大都会拘留所，有可能下周在曼哈顿联邦法院出庭。马杜罗在特朗普政府第一任期的2020年因涉嫌贩毒等被起诉。特朗普自我评价此次逮捕是“美国历史上最令人震惊、最有效的行动”，并强调“最重要的是没有一名美军阵亡者”。他特别表示，在“安全适度”的政权交接之前，美国将运营委内瑞拉。另外，美国石油公司将对委内瑞拉进行大规模投资，“如有必要，已做好了进行第二次、更大攻击的准备”。分析认为，这是要从根本上切断对美国不利的政权再次登场的可能性，同时也暗示通过追加攻击，必要时可以介入委内瑞拉内政。有分析认为，此举意在掌控委内瑞拉的石油产业，从中获取经济利益。国际社会纷纷对此提出批评。联合国秘书长发言人当天表示，联合国秘书长古特雷斯表示，美国没有遵守国际法规定，“深感忧虑”。申晋宇 niceshin@donga.com