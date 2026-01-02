“出生率反弹” 去年地方政府支援首次突破3万亿韩元

去年，地方政府为支援生育政策投入的资金，有史以来首次突破3万亿韩元。这是时隔两年，规模激增至近3倍的结果。这被解读为地方政府为维持难得回升的出生率增长势头，倾力投入结婚生育鼓励金、住房支援等扶持政策的结果。根据保健福祉部和育儿政策研究所于1日发布的《2025年生育支援政策分析》报告，去年广域及基础地方自治团体的生育支援政策预算总额为3.0172万亿韩元。此前在2023年为1.1118万亿韩元，2024年为1.4661万亿韩元，持续维持在1万亿韩元水平，时隔两年增至2.7倍。按支援类型划分，包含面向新婚夫妇的住房供应等服务部门支出最多，为1.5834万亿韩元（占52.5%）。其后依次为现金支援9887亿韩元（占32.8%）、地区货币等商品券支援1346亿韩元（占4.5%）。若排除首尔市面向新婚夫妇的公共住宅项目“预售房屋”预算（1.4894万亿韩元），则实际上绝大多数为现金性支援。韩国的总和生育率（预计每名女性一生平均生育子女数）继2024年回升至0.75人（为时隔9年首次反弹）后，去年预计将升至0.8人，连续两年上升。专家强调，为延续这一上升趋势，需摆脱一次性现金支援，着手构建支持工作与家庭兼顾的地区基础设施。赵维拉记者 jyr0101@donga.com