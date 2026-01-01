韩国企业将在“CES 2026”上发布新一代电视及人形机器人等新技术

韩国主要企业将以本月6日至9日（当地时间）在美国拉斯维加斯举行的全球最大规模家电及信息技术展览会“国际消费电子展（CES）2026”开启今年正式日程。“CES 2026”上发布的新产品与技术，被视为衡量人工智能（AI）、半导体、移动出行等核心产业领域竞争力及今年业务战略方向的指标。● 新帅出征的三星与LG本届国际消费电子展2026，作为韩国家电“两强”——三星电子和LG电子代表理事的全球首秀舞台而备受关注。在去年12月三星社长团人事调整中摘掉DX部门“职务代行”标签的三星电子代表理事、社长（DX部门长）卢泰文，将于“CES 2026”开幕前两天（4日）作为“The First Look”活动的代表发言人登场。同样在去年12月LG集团社长团人事调整中被提拔的LG电子社长柳在哲，也将于5日举行的“LG World Premiere”中作为代表发言人主导活动。三星电子和LG电子均将在“CES 2026”上发布作为新一代高端电视技术崛起的Micro RGB（红绿蓝）电视新产品。三星电子将在此首次公开130英寸Micro RGB电视。LG电子也计划推出电视新产品“LG Micro RGB evo”。这被解读为意在凭借超差距技术实力，在已将主导权让与中国企业的液晶显示器电视市场重振旗鼓。RGB电视采用分离控制红、绿、蓝光源的方式，替代了原有液晶显示器电视的白色发光二极管背光，可同时提升色彩还原力与亮度。游戏显示器竞争亦趋活跃。三星电子将推出首款支持6K超高清画质的“Odyssey 电竞显示器”新产品。LG电子则以搭载人工智能解决方案的5K新一代电竞显示器“LG UltraGear evo”回应。● 新一代增长点机器人竞争激烈机器人业务也成为韩国企业的竞争舞台。现代汽车集团选定本次展览主题为“促进人类进步的伙伴关系：人工智能机器人技术，从实验室走向生活”，将公开作为集团未来增长动力的“人工智能机器人技术生态系统”蓝图。在5日举行的媒体日上，将公开现代汽车的机器人商用化路线图，并进行波士顿动力公司开发的下一代人形机器人“Atlas”的实物演示。Atlas是以电力替代原有液压驱动的电动模型，能实现比以往更安静、更精细且接近人类的动作。LG电子将公开家用机器人新品“LG CLOiD”。该产品源于构思：为节省客户在家务上耗费的时间与精力，并专注于更有价值的事务，不仅需要家电，更需要直接从事工作的新型“形态”。CLOiD身体配备的双臂和五指可实现类人的精细动作，使其能在适应人体结构的居住环境中处理家务。它基于人工智能，能够自主学习并识别周边环境。被视为人工智能时代核心资源的电力技术也备受关注。韩国电力公司首次参加本届国际消费电子展，开设独立展馆。公司计划公开涵盖发电、输变电、配电、消费等全阶段的电力价值链技术。李敏娥记者、金在亨记者 omg@donga.com、monami@donga.com