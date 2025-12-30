特检组：“金建希在幕后非法干预国政”

“我们已经确认，金建希在国民看不见的幕后非法干预国政的事实。”金建希特检组（特别检察官闵中基）29日发表最终调查结果时，对尹锡悦前总统的夫人金建希干预国政的疑惑作出了上述认定。特检组还认为，“总统配偶经常从事只有在历史书中才能看到的现代版卖官卖职”，收受约3.7725亿韩元的财物。但特检组未能在规定的调查期间内查明金建希和尹锡悦是否事先共谋，因此已将受贿嫌疑相关调查移交警察厅国家调查本部。闵中基当天在特检组办公室所在的首尔钟路区KT光化门大厦西座亲自举行新闻发布会时表示：“金建希利用总统配偶的身份轻松收受高价财物，并广泛干预各种人事公推。她滥用总统配偶权限，使大韩民国的公共系统严重受损”。金建希特检组从7月初到本月28日为止，进行了180天的调查，对金建希等20人进行了逮捕起诉。特检组表示，金建希自2021年11月尹锡悦当选国民力量党总统候选人以后直至就任总统期间，集中收受了财物。特检组表示：“彼此没有共同点的多种人找到金建希，向她提出请托，结果都如愿以偿。”此外，特检组把尹锡悦夫妇定性为“政治共同体”。负责调查政治掮客明泰均向尹锡悦夫妇提供无偿舆论调查结果并介入公推疑惑的特检组助理吴正熙表示：“金建希从尹锡悦进入政治阶段开始就起到了主导作用，在当选总统后也积极介入公推等，作为‘政治共同体’活动的事实暴露无遗。”特检组表示，统一教为了请托韩日海底隧道等悬案，通过建真法师全圣培与金建希和尹锡悦政府人士见面，提供了钱财。但是，对于特检组从统一教前世界本部长尹永浩口中获取“向共同民主党议员全载秀和前议员林钟声行贿”的陈述后没有展开调查引发“偏向调查疑惑”，特检组表示，“不符合特检组法上的时间、物质、人力方面关联性，因此不能成为调查对象”。此外，对于接受特检组调查的杨平郡公务员作出极端选择，特检组助理文洪柱表示：“作为负责的调查组，我想再次向遗属们表示遗憾。”特检组把首尔-杨平高速公路路线变更疑惑等在调查期间内未能得出结论的案件移交给了警方。孙俊英记者、高道艺记者 hand@donga.com、yeah@donga.com