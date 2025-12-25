涉“平壤无人机行动”的金龙显和吕寅兄又遭逮捕……共犯也将对尹锡悦命运产生影响

首尔中央地方法院24日对因“派无人机飞平壤行动”涉嫌一般利敌罪的前国防部长金龙显和前国军反间谍司令吕寅兄再次发布逮捕令。这是自去年12月3日发生紧急戒严事件后，第三次对他们下达逮捕令。因此有分析认为，法院很有可能对作为共犯移交审判并于前一天经过拘留讯问的前总统尹锡悦下达追加逮捕令。● “担心毁灭证据”，法院发布第三次拘捕令负责对尹锡悦、金龙显、吕寅兄等人的利敌嫌疑进行一审的首尔中央地方法院刑事合议36部（部长法官李正烨）24日对金龙显和吕寅兄下达逮捕令，称“担心会毁灭证据”。金龙显涉嫌从事主导紧急戒严的内乱重要任务，今年6月因涉嫌欺骗总统警卫处，向民间人士、前国军情报司令卢相元发放“保密电话”而被签发逮捕令。吕寅兄因涉嫌在去年12月戒严当天动员反间谍司要员从事内乱重要任务，今年6月因涉嫌伪证被拘留。法院考虑到金龙显和吕寅兄的逮留分别在25日晚12点和明年1月2日晚12点到期，当天决定下达逮捕令。法院分析认为，“平壤无人机行动”是军队内部也只有少数人员共享的秘密行动，两人曾是军队核心人物，如果获释，将对实施行动的无人机司令部相关人员产生影响力。尹锡悦也在前一天非公开进行的逮留讯问程序中主张：“特检主张平壤无人机行动是为戒严作准备的工作，但适用的不是内乱嫌疑而是一般利敌嫌疑，这是非法双重起诉。你们不用担心毁灭证据。”但法院对涉嫌从事内乱重要任务而被起诉的金、吕两人下达了普通利敌嫌疑逮捕令，可看出尹锡悦的主张没有被接受。● 是否再次逮捕尹锡悦将在明年初决定对尹锡悦的追加逮捕令发放与否将在明年1月初决定。尹锡悦因涉嫌“妨碍拘留”而被逮捕，其被羁押期限将于明年1月18日到期，因此法院需要在此之前作出判断。法庭在前一天的逮捕讯问程序中向律师团表示：“要在本月30日之前提交追加必要性的意见书。”特检计划，如果法院签发追加逮捕令，将在逮捕期满的明年1月18日前往关押尹锡悦的首尔看守所执行追加逮捕令。这样一来，尹锡悦的拘留期限最长将延长6个月，直到明年7月。有分析认为，即使到明年7月为止进行尹锡悦的上诉审和上诉审审判，尹锡悦获释的可能性也很小。首尔中央地方法院刑事合议35部将于明年1月16日对尹锡悦涉嫌“妨碍高级公职人员犯罪调查处执行拘留”进行宣判。如果法院判处有期徒刑，尹锡悦可以在上诉审中被追加羁押6个月。据观察，首尔中央地方法院刑事合议25部（部长审判员池贵渊）将于明年1月对尹锡悦涉嫌“带头发动内乱”案进行最终审理，并在明年2月法官定期人事调动之前宣判。这一案中如果法院宣判有期徒刑，尹锡悦在进行上诉二审过程中最多也可以被羁押6个月。尹锡悦目前因6起案件遭到起诉，正在同时接受审理，对于尚未签发逮捕令的“蔡上等兵调查外部施压疑惑”和“任命驻澳大利亚大使疑惑”，特检可能会追加申请逮捕令。高道艺记者、宋慧美记者 yea@donga.com、1am@donga.com