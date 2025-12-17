全国三百二十一所养老院中五十四所深陷“痴呆钱财狩猎”困境

堆满白色亚麻布、尿布和一次性塑料袋的银色推车穿过走廊。当老人们整夜排泄的尿布倾泻而出时，刺鼻的氨气味穿透消毒药水的气息，弥漫在整个走廊。“嗡~嗡~”。永不停歇运转的洗衣机机械声与护工匆忙的脚步声，填满了原本寂静的走廊。推车抵达706号房间。拉开半掩的推拉门，悬浮在四张床上空的八只眼睛齐刷刷转向门口。一些眼中仍残留着未褪的睡意。护工以熟练的手法更换湿尿布、为床铺换上新的床单期间，百叶窗外的天色逐渐亮起。上月19日，友利养老院七楼的早晨便如此开始。在这任何城市都能见到的平凡养老院景象背后，隐藏着在全国蔓延的“掠夺”悲剧。701号房间的老人每月在不知不觉中被提取基础养老金，账户中分文不剩；703号房间的老人养老院费用已拖欠逾一年，子女却从不探视；702号房间的老人入住仅数月，财产便蒸发八成……他们仅是全国五千九百一十七家养老设施中超过三十一万名痴呆患者里的三人而已。东亚日报英雄内容团队与韩国老人长期疗养机构协会共同接触三百二十一所养老设施的结果显示，其中五十四所捕捉到了“痴呆钱财狩猎”的呻吟。从大都市的疗养医院到乡村小镇的小型养老院。入住老人们即使在此时此刻，也正被以家人或邻居之名的狩猎者榨取财产。拥有能守护财产的“监护人”的老人所在的养老院，仅有一所。采访团队在其中四十三名痴呆老人生活的友利养老院七楼病房度过了二十四小时，观察了他们的一天。尤其深入审视了三位失去财产、与世隔绝的老人的生活。在脆弱的保护系统缝隙间，存在着能够轻易攫取记忆日渐模糊的老人财产的深层盲区。