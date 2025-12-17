在“缓和南北紧张”基调中，韩国海军陆战队在“北方界线”一带进行实弹射击演练

海军陆战队16日在西部海域“北方界线”附近动员K9自行火炮，进行了海上实弹射击演练。韩国政府连日来不断强调缓和南北紧张局势的基调，国防部上个月还向朝鲜正式提议举行南北军事会谈以设定非军事区军事分界线，因此有分析认为这一演练可能会中断，最终还是按计划进行了。西北岛屿防卫司令部当天表示：“海军陆战队6旅团及延坪部队今年第四季度顺利结束了海上射击演练。”演练从当天下午2时许开始，持续了约1个小时。据悉，演练动员K9自行火炮，进行了100多发射击。此次演练是自今年9月24日实施之后，时隔3个月再次举行。今年共进行了4次演练，每个季度各一次。与此同时，西北岛屿防卫司令部表示，“此次演练是在‘北方界线’以南韩国海域实施的，是例行的、具有防御性质的演练”，强调演练不是挑衅朝鲜的性质。今年6月，李在明政府上台后首次在西北岛屿实施海上实弹射击演练，动用K9自行火炮等火力进行了200发以上的射击。9月份的演练进行了170多发的射击。据悉，此次射击次数达不到150发。对此有分析认为，这是政府为了准备与朝鲜对话的契机，调整了演练水平，过去参加演习的“天舞多管火箭”和“钉子式”反坦克导弹等此次也没有发射。但军方人士断然否认，称：“这是考虑到当地气象和部队战斗力情况等而进行的射击，并不是考虑到朝鲜而缩小演练规模等措施。”有人提出，朝鲜有可能针对韩军演练，在“北方界线”一带动用新型驱逐舰等进行挑衅。今年10月，朝鲜公开国务委员长金正恩访问被称为“朝鲜版宙斯盾舰”的5000吨级新型驱逐舰“崔贤”号的画面，并显露战斗控制室内部监视器上显示西部海域“北方界线”一带电子海图的场面，暗示将在“北方界线”进行挑衅。韩国军方人士表示：“到目前为止，朝鲜军队在‘北方界线’附近没有挑衅动向。虽然朝鲜军队似乎也认为韩国军队的海上射击是例行演练，但为以防万一，我军已做好了万全的应对准备。”孫孝珠 hjson@donga.com