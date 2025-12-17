李在明指示研究扩大脱发治疗健保适用范围 称“脱发是生存问题”

李在明总统16日在直播工作会议中表示“脱发不也是疾病的一部分吗？”，并要求保健福祉部研究扩大脱发治疗药物的健康保险适用范围。有观点指出，健康保险适用范围不应由总统的即兴指示来决定。李在明总统当天在世宗市举行的福祉部工作报告会议上表示：“过去将脱发视为美容问题，但现在似乎将其当作生存问题来看待”，“可以研究一下费用需要多少，如果无限额保障财政负担过重，可以采取限制次数或总额等方式。”福祉部长官郑银敬报告称，“遗传性脱发与医学治疗关联性较弱，因此未纳入健康保险报销范围。”李总统对此表示：“用俗话说是‘因为秃头就不给报’的道理，但遗传病不也是遗传导致的吗？这是概念定义的问题。”李在明总统在2022年大选期间曾以“将脱发治疗纳入健康保险”为竞选承诺引发热议。李总统当天表示：“可能有些年轻人觉得只交了保险费却享受不到待遇很委屈”，“这是因为青年被剥夺感太强而提及的话题。”李总统还称：“有种说法是工作报告比奈飞剧更有意思”，“国民对国政关注度提高是好事。”此言意在表明，即便“提及《桓檀古记》”“书签外汇外流”等事件通过直播引发争议，也不会回避问题。李总统当天上午在国务会议上指出：“高层公职人员中，有些人没有能力却依靠人脉维持职位”，“对这类人员的监督、惩戒和问责存在过于温情的一面。”他强调将继续整肃公职队伍纪律。朴訓祥 tigermask@donga.com