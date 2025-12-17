朝美直接交易统一主导权之争，是要自招“跳过韩国”吗?



韩美政府16日举行首次会议，就对朝鲜政策等两国政策进行合作，决定加强各级间的沟通。该会议由外交部外交战略情报本部长郑然斗和美国驻韩大使代理凯文·金分别担任首席代表，两国外交部（国务院）、国防部（战争部）相关人士参加，名称从预告的“对朝政策定期磋商”改成了“韩美首脑会谈联合事实清单后续磋商”。这是因为，统一部公开反驳称“与美国磋商对朝政策的主体是统一部”，宣布不参加。



韩美当初为协调对朝政策而准备的第一次会议，由于统一部的抵制，以模棱两可的名称、进行原则性磋商后结束，是因为韩国政府内部出现了分歧。统一部长郑东泳就外交部主导的韩美磋商公开表示不满，称“韩半岛政策、南北关系是主权领域，与同盟国进行磋商的主体是统一部”，再加上前任统一部长也出面帮助，过去的“自主派对同盟派”矛盾似乎重演。



当然，对于此次韩美磋商可能重蹈2018年韩美工作组覆辙的担心，也并非毫无道理。彼时，由于美方在南北合作项目上屡屡以违反制裁为由进行阻挠，韩美工作组被批评成了障碍。尤其是，担任此次美方首席代表的金成浩对韩美联合军演调整论等韩国政府内部对北接近法表示担忧，这也助长了所谓自主派集团的警戒心。



但是，统一部还要负责与美国协调对朝政策，这不能不说是一种无理的主张。对朝政策不只是南北间的问题，而是与国际社会特别是与美国进行磋商的外交问题。郑东泳先是以“和平两国论”否定统一部存在的理由，现在连与第三国就“两国”关系进行外交磋商也表现出要由统一部主导的自我矛盾。



此次韩美磋商是为了应对特朗普总统明年4月访问中国时推进美朝首脑会晤的可能性，特别是为了防止特朗普式即兴直接交易带来的危险而准备的。在已经以“陪跑者”自居的情况下，本来就担心会出现“跳过韩国”。不知美国会如何接受韩国内部传出的不同意见。

