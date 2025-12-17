自主派和同盟派闹矛盾，韩国政府决定分开运营对朝政策与美磋商渠道

围绕对朝鲜政策的主导权，所谓的自主派和同盟派正在展开较量，在这种情况下，据悉韩国政府决定分开运营涉及对朝政策的韩美磋商渠道。这意味着，继16日外交部和美国当局举行政策磋商、统一部没有出席后，今后统一部和外交部将分别通过各自渠道推进同美国的沟通。韩国政府高层官员16日在与《东亚日报》的通话中表示：“统一部负责与朝鲜的交流合作，外交部负责应对朝核问题，双方决定分别与美国进行沟通。”即，外交部负责联合事实清单（联合说明资料）的后续磋商，统一部则负责南北对话和交流合作。当天，统一部官员在接受记者采访时表示：“南北对话、交流合作将由统一部主导。正在随时与大使馆沟通，如果以后条件具备，必要部分可以与美国国务院进行磋商。”外交部当天在统一部缺席的情况下，与美国驻韩代理大使凯文·金等美方官员进行了“韩美首脑会谈联合事实清单后续磋商”。在当天的会议上，双方就联合事实清单中明示的朝鲜完全无核化、对朝政策紧密合作等韩美悬案进行了讨论。但有人担心，分开磋商渠道会削弱韩国对美磋商能力，在朝美对话过程中会自找“跳过韩国”。对此，国家安保室长魏圣洛当天启程访问美国之前，就外交部和统一部的矛盾表示：“国家安全保障会议正在协调，将努力用一个声音应对对外问题。”权五赫记者、申娜莉记者 hyuk@donga.com、journari@donga.com