韩国科学技术院研发可喷涂隐身墨水

韩国研究团队开发出可实现电影《哈利•波特》中隐形斗篷效果的源头技术。该技术有望应用于机器人、无人机等领域，为开发不被雷达或传感器探测到的“隐形武器”等开辟新的可能性。韩国科学技术院（KAIST）16日表示，该校机械工程系教授金炯秀与核能及量子工程系教授朴相厚的研究团队，成功研制出一种液态金属复合墨水，可制造出不被雷达探测的“隐形斗篷”。该研究成果被选为国际学术期刊《Small》（《微尺度》）10月刊的封面论文。雷达通过向目标发射电波并接收反射回来的信号以确定目标位置。换言之，要避开雷达探测，就必须防止反射波被接收器捕获。此次研发的液态金属复合墨水能吸收电波，从而避开雷达的“视线”。过去虽曾有研发躲避雷达探测的隐形材料的尝试，但传统使用的液态金属暴露在空气中易氧化，导致性能丧失。如同水滴表面覆盖油膜，液态金属颗粒表面会迅速形成氧化膜，导致颗粒间连接中断并生锈。此次开发的液态金属复合墨水在干燥过程中，液态金属颗粒能自行连接形成类似“网状”的结构。研究团队的实验结果显示，该结构可保持一年以上不生锈且性能稳定，展现出高耐久性。此外，该结构即使被拉伸至原长的12倍，导电性仍不会中断。研究团队解释说：“它像橡胶一样柔软，同时完整保持了金属的功能。”制作过程也颇为简便。使用此次开发的墨水，仅需通过打印机印刷或用刷子涂刷后晾干即可。该液态金属复合墨水预计可应用于需要雷达隐身技术的各类武器系统，并可作为可穿戴设备等电子产品的材料。例如，将其应用于可多次折叠的智能手机的折叠部位，既能保持弹性又可维持稳定的结构。金炯秀教授表示：“该技术无需复杂设备，仅通过印刷工艺即可实现电磁波功能，预计未来将广泛应用于多种前沿技术领域。”崔智媛记者 jwchoi@donga.com