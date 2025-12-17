特朗普将芬太尼列为大规模杀伤性武器并升级禁毒战

美国总统唐纳德•特朗普15日将新型合成麻醉镇痛药“芬太尼”指定为大规模杀伤性武器（WMD）。这意味着将大量从中国、墨西哥等地流入并导致众多美国人死亡的毒品，归入了生化武器等同类范畴。特朗普总统当天在白宫举行的美墨边境巡逻队勋章授予仪式上表示：“我们正式将芬太尼归类为大规模杀伤性武器。”白宫随后在官网公布了将芬太尼及其制造所用前体化学物质指定为大规模杀伤性武器的总统行政命令。芬太尼是一种作用类似鸦片的合成镇痛麻醉剂。2000年代以来，墨西哥等地的毒贩将利润高于海洛因的芬太尼大规模走私至美国。2023年仅美国就有超过7.3万人因芬太尼过量服用死亡，已成为严重社会问题。它也是近期美国18至45岁人群的主要死因之一。特朗普总统当天表示：“今年5月我们开展了美国历史上最大规模的芬太尼查处行动，查获了300万剂芬太尼”，“为保护美国人免受致命芬太尼涌入的灾难，我们将采取进一步措施。”有观点认为特朗普总统此次表态包含政治目的。其意图是以阻断前体化学品流入为由，为对中国加征的高关税以及在委内瑞拉进行的军事行动提供正当性。不过，将毒品纳入大规模杀伤性武器范畴预计将引发争议。特朗普总统对其芬太尼阻断政策进行了自我称赞。他表示：“中国正与我们非常紧密地合作，减少流通中的芬太尼数量。”接着他预告了针对委内瑞拉等地的地面作战：“经海路流入的毒品已减少95%。我们还将开始在更易管控的陆地上打击他们。”金聖模 mo@donga.com