宗庙前世运四区的争论过热，应该克制毫无根据的牵强附会



韩国中央政府和首尔市政府围绕首尔市宗庙前世运四区高层再开发问题的矛盾，似乎逐渐演变成“胆小鬼游戏”。在“破坏宗庙景观”争议成为政治斗争等，论战明显出现过热迹象的情况下，还出现了一些并非基于事实的主张。



11日，首尔市就国家遗产厅正在推进的《世界遗产法施行令》修订案表示强烈反对。首尔市称：“在高度、景观等已经密集运营的城市管理系统中，统一增加‘世界遗产半径500米以内的世界遗产影响评价义务化’的做法是行政便利的重复监管。”首尔市主张，这一修订案将给涉及6个区政府、38个片区的整治项目等城市开发事业带来障碍，是所谓的“打压江北法”。



第二天遗产厅出面反驳，称修正案的内容是关于世界遗产影响评价对象事业、事前讨论程序及评价书的制定等，根本没有“500米以内对世界遗产影响的评价”的内容。遗产厅解释说：“这是为了奠定首尔市以‘法律程序不完善’等为由不予回应的世界遗产影响评价制度的法律基础。”



从15日通过网站公开的立法预告内容来看，确实没有相关内容。只是在介绍海外类似立法事例时介绍说：“法国在批准历史纪念物周边500米内的建筑时，必须得到国家公认的建筑遗产及景观专家的批准。”



首尔市的误会可能是因为10日在遗产厅厅长许敏的简报中出现了“根据文化遗产法讨论相关告示”的说明。遗产厅人士就相关告示解释说：“我们正在讨论仅限于国家指定文化遗产和世界遗产的对象，以及有可能对其价值产生影响的‘大规模’行为，在500米以内必须得到遗产厅厅长的许可。”但是，如果相关告示出台，宗庙、昌德宫、朝鲜王陵、水原华城等周边地区将受到影响。



牵强附会式的主张也加入了争论。一些人认为，将在世运四区建设的高楼大厦堪比法国巴黎的埃菲尔铁塔。比如“埃菲尔铁塔在建设当时也受到了指责，现在却成了巴黎的象征”。众所周知，巴黎通过强有力的城市中心建筑高度限制等，守住了6层左右古色古香的建筑景观，是深受世界人民喜爱的城市。巴黎市民至今仍讨厌1973年竣工的高209米的蒙帕纳斯塔。



应该停止“谁的嗓门大”的竞争，冷静地回到问题的起点。首尔市表示，世运四区的高层开发是为了筹措拆除世运商街、建设绿地的资金。也就是说，“建设连接宗庙和南山的绿地轴”的世运地区再开发项目，需要约1.5万亿韩元。连接中断的绿地，或许无人反对，但是否值得投入那么些资金，则是另一个问题。即便是有开发利益，从加剧城市密集度的角度出发，高层开发确实会给市民带来负担。在或多或少侵害宗庙景观的同时，还要动用本就稀缺的城市空中开发资源，是否有必要筹集1.5万亿韩元，市民们究竟又有多少人表示赞同？

