国会推迟查明务安客机惨案真相



181名乘客中179人死亡的去年12·29济州航空公司客机惨案是韩国国内发生的航空事故中死亡人数最多的惨案。眼看快要一周年，事故原因仍然扑朔迷离。国土交通部下属的航空和铁路事故调查委员会原计划本月初举行听证会，公布中间调查内容，但因遗属的反对而告吹。遗属们之所以反对，是因为不能相信国土部所属调查委员会的“自我调查”。



惨案发生后，遗属们要求设立独立调查机构。事故发生约10天后，国会提出了将调查和员会移交国务总理室的《航空铁路事故调查法》修正案，朝野都对从国土部独立的必要性表示认同。但直到本月初，修订案才在国会国土交通委员会小委员会通过。



通过国会第一关花了11个月时间，是因为在国土委员会讨论过程中出现了“不同的声音”。意思是说，如果调查委员会独立，调查工作的连续性和专业性就会下降，而且有可能动摇政府组织的原则。从提出这种主张的委员发言的字里行间来看，可以看出对迫于遗属的要求而撕掉剥离国土部组织的排斥感。



当然，调整政府组织应当慎重。但此次事件是纠正调查委员会先天局限的事情。2002年成立的调查委员会在法律上明确规定，国土部长不得参与事故调查工作。但人事和预算等都受国土部长的指挥。12名调查委员中有2名常任委员是国土部高层公务员。



与航空政策或规制相关部门完全独立的美国交通安全委员会、属于议会机构的加拿大交通安全委员会相比，韩国的调查委员会只能算是接近半独立。就连10年前国土部下属的韩国交通研究院也在调查委员会中长期发展计划报告中指出：“国土部事故调查的客观性可能会受到质疑。”



再加上，就此次惨案，人们对国土部和调查委员会的信任已经跌入谷底。在务安机场的“混凝土坎”被指为造成惨案损失的原因后，国土部一度表示“按规定没有问题”，急于逃避责任。调查委员会今年7月发表了可以解释为飞行员过失的不成熟的内容，结果引发了争议。



如果借用遗属方面的说法，国土部下属的事故调查委员会就是“扣错的扣子”。数十年来一直保持沉默，却以业务专业性和担心政府组织混乱为由反对独立机构的讨论，只会引起是不是另有意图的误会。



虽然为时已晚，但事故调查委员会独立机构的成立迈出了第一步，即使修正案在国会全体会议等剩余程序速战速决，调查延迟也已不可避免。因为修正案中包含了法律实施后立即结束现有事故调查委员会任期的内容，组建新的事故调查委员会需要物理时间。



提出事故调查委员会独立法案的委员在国会常任委员会第一次会议上强调要尽快处理法案。他说：“没有比亡羊不补牢更愚蠢的事情了。”由于部分议员安逸的认识，真相查明被进一步推迟，对遗属来说就是延长了痛苦的时间。

