终场前3.7秒选择传球助攻 詹姆斯为胜利放弃个人纪录

美国职业篮球联赛（NBA）洛杉矶湖人队与多伦多猛龙队于5日在加拿大多伦多丰业银行体育馆展开对决。在120比120平局的局面下，“国王”勒布朗•詹姆斯（41岁•洛杉矶湖人队）持球。此时距离比赛结束仅剩3.7秒。当天仅得8分的詹姆斯面临两种选择：自己出手投篮，或将球传给出现空位机会的队友。若再得2分，詹姆斯便可延续自2007年1月7日代表克利夫兰骑士队对阵新泽西队（现布鲁克林篮网队）时砍下19分以来，连续得分上双的纪录。此前，詹姆斯保持着NBA历史上最多的常规赛连续1297场得分上双纪录。该纪录第二位是“篮球皇帝”迈克尔•乔丹（62岁•已退役）的连续866场。本场比赛投篮命中率仅为23.5%的詹姆斯，最终选择放弃延续纪录，转而传球助攻。他短暂运球后，将球传给了独自处于底角位置的八村垒（27岁）。八村垒的三分球在终场哨响的同时穿过篮网，湖人队以123比120戏剧性地赢得胜利。美国体育专业媒体《体育画报》评价称：“尽管自2007年第一款iPhone发布前便开始延续的詹姆斯的伟大纪录就此终止，但他凭借一次精彩助攻引领湖人队取得了胜利。”这项延续了近18年11个月的伟大纪录虽已中断，但詹姆斯在确认八村垒投篮命中后，高举双臂欢呼庆祝。赛后詹姆斯表示：“我们赢得了胜利，因此我并不为纪录中断感到遗憾。我一直努力做出正确的选择。”作为NBA历史总得分王（42268分），詹姆斯正经历其史无前例的第23个赛季。然而本赛季受坐骨神经痛等伤病影响，其得分能力（场均15.2分）大幅下滑。自2003-2004赛季出道以来，直至上赛季，詹姆斯从未有过赛季场均得分低于20分的情况。取而代之的是，詹姆斯凭借广阔视野，出色扮演着湖人队的“顶级助攻者”角色。本赛季场均送出7.2次助攻的詹姆斯，在本场对阵猛龙队的比赛中，以11次助攻创下两队最高纪录。鄭允喆 trigger@donga.com