鲁道夫·迪塞尔的礼物……环保生物发动机

每当12月的圣诞颂传来，就会想起柴油发动机。因为拉着圣诞老人乘坐的雪橇的驯鹿的名字叫鲁道夫，而开发柴油发动机的人也叫鲁道夫·迪塞尔。除了驯鹿，名为鲁道夫的人中，最常被提及的人物应该是迪塞尔。19世纪末，看到用汽油启动的发动机开发面世，鲁道夫·迪塞尔开发出了不仅可以使用产量不多的汽油，还可以放入香油和苏籽油等各种油也能运转的发动机。因此，迪塞尔发动机可以根据设计，使用从柴油到重油的多种油。只要设计得好，加入食用油启动的迪塞尔发动机也不无可能。21世纪，利用这种特点的人气产品是生物柴油。生物柴油是指加工从植物中榨出的油，使其成为能够转动普通柴油汽车发动机的燃料。用食用油之一的菜籽油制作生物柴油的事例最为常见，也可以把废弃的食用油收集起来制作生物柴油。生物柴油属于农耕生产，与从地下挖掘后使用的石油不同，它可以持续生产，不会耗尽，而且是利用植物的光合作用诞生，可以减少二氧化碳的排放。因此通常被评价为对环境有益的燃料。因此，在环保技术方面早就领先的德国等欧洲国家，有特别喜欢生物柴油的倾向。如果制定为了环境而多用生物柴油的制度，当局可以帮助欧洲制造生物柴油的公司。作为参考，韩国虽然不产一滴石油，但由于炼油产业发达，提炼石油制成的汽油、煤油等油出口到世界各国。欧洲国家越是加强使用生物柴油代替石油的制度，欧洲人就越喜欢使用欧洲制造的生物柴油，而不是韩国出口的石油产品。发达国家的环境当局经常与本国企业携手，为产业发展利用环保问题。说到环保，仍然有很多固定观念认为只有与企业对立或压制产业才能实现，但这与实际有点距离。如今中国利用农业生产力和发达的化学技术向欧洲销售生物柴油的尝试很多，欧洲似乎又出现了改变政策的动向，以抵御中国生物柴油的渗透。我认为，韩国更需要环境当局以这种方式理解产业界，寻找环保方案，同时努力寻找发展经济的方法。《鲁道夫·迪塞尔之谜》是一本将鲁道夫·迪塞尔的生平故事和谜一般结局与丰富的资料一起忠实介绍的书。特别是为了说明柴油发动机的出现和获得人气的过程，从容地说明了那个时代的产业变化、经济变化、政治、战争动向等多种社会面貌。在漫长的冬夜闲暇时间，可以和多样的有趣故事一起阅读。特别是像最近的生物柴油问题一样，这是一本可以理解科学家的一项发明与社会有着怎样的关系的书。崇实网络大学环境安全工程系教授金素敏记者 somin@donga.com