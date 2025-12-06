猜出来的医科大学扩招2000人



从宣布12·3紧急戒严之前举行的“5分钟国务会议”闭路电视录像来看，时任总统尹锡悦发言时，10名国务委员中没有一人劝阻。他们安静地倾听尹锡悦的讲话，恭敬地收下了戒严指示文件。看完视频，简直不敢相信。



监查院最近公开的《医科大学（医学院）扩招推进过程》监查报告显示，类似“5分钟国务会议”的不正常国政运营其实是常态。相比监查报告里“根据尹锡悦总统的指示，决定医大扩招2000人”的结论，人们会更惊讶于字里行间脱离常识的国政运营。尹锡悦一次也没有明确指示过2000人。这是总统室幕僚、政府官员担心触怒性情粗暴的总统，像解“二十问”一样发挥集体智慧的结果。



保健福祉部首次报告医大扩招方案是在2023年6月。该方案计划从2025年起每年扩招500人。对此，前保健福利部长曹圭鸿陈述说：“这个数字，是从了解总统有医大扩招想法的角度出发，参考前政府推进的每年扩招400人提出的。”也就是说，从一开始就抛开科学估算，也没想和与医疗界协商，就提出了打探总统意思的“试探数字”。方案被尹锡悦驳回。尹锡悦说：“光靠这些能解决问题吗？是不是应该增加1000人以上啊？”



保健部同年10月重新制定了呈报总统的草案。这一次是从2025年起，头3年每年扩招1000人，之后将重新调整名额。事前对此进行讨论的时任总统社会首席秘书安相勋表示，“如果上报的人数是1000人左右，可能会挨训”，向时任保健部第二次官朴敏洙传达了重拟的意思。



总统室幕僚担心的是被总统训斥，而不是政策上的合理性，也不是政务上的判断，然后下达了修改指示，这一指示居然是奏效的。保健部再次修改草案，制定了头3年每年扩招1000人、总统任期最后一年扩招2000名的方案。尽管如此，尹锡悦又再次指示“要充分扩招必要的数量”。在场没有人向总统询问“充分”是啥意思，也没有解释扩招多少才合适和医大的教育条件。



两次报告被驳回后，曹圭鸿表示：“总统一直指示充分扩招，我作为保健福利部长，陷入了苦恼之中。”主管部门长官的苦恼是这样的。直到那时，保健部才综合3份报告，找到了到2035年缺少1万名医生的依据。



时任政策室长李官燮接到保健部“缺少1万人”的估算报告后，首次提出了“2000人”的扩招数字，并向曹圭鸿提议“从第一年起一揽子扩招2000人”。保健部体现这一指示，同年12月向总统报告了“分阶段扩招900-2000人”方案和“一揽子扩招2000人”方案。尹锡悦反对分阶段扩招方案，对一揽子扩招方案下达了“再研究一下”的指示。去年2月6日，保健部认为总统没有否决的“2000人扩招方案”就是总统的意思，正式予以公布。



在随后的1年零7个月间，由于医政矛盾，整个国家都经历了严重的混乱。别说是讨论，连对指示都不敢有一点讨论，才出现了医大扩招这种不合理政策，以及像釜山申办世博会失败一样浪费了国力。最终尹锡悦因戒严走向失控。没有配位的责任感、只会“是的长官”的官僚们的怯懦，也可能为此提供了动力。

