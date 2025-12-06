调查显示六成四美国青年认为美式民主陷入危机

哈佛大学政治研究所（IOP）于4日（当地时间）发布一项民意调查结果显示，30岁以下美国年轻人正感受到严重的经济不安，并对民主制度的信任度出现崩塌。政治研究所将年轻一代描述为“承受着严峻压力的世代”。根据政治研究所于上月3日至7日针对2040名18至29岁美国青年实施的民意调查（误差范围±2.94个百分点），57%的受访者认为“美国正走在错误道路上”。仅有13%的受访者认为“方向正确”。此外，64%的受访者表示美国的民主主义正处于危机或已经失败。调查显示公众对政治的不信任感亦十分显著。本次调查中，美国总统唐纳德•特朗普（见图）的支持率为29%，较上次调查下降2个百分点。对共和党与民主党的支持率分别为26%和27%。受访者选用“腐败”一词形容共和党，并以“软弱”作为民主党的代表标签。对于美国年轻一代形成对制度与政治负面认知的背景，政治研究所指出经济不安是其主因。37%的受访者将通货膨胀选为最紧迫的经济议题，另有众多受访者选择医疗（15%）、住房（12%）等问题。研究所认为美国政治未能有效应对经济问题。关于长期经济前景的负面回答同样居多。仅30%受访者认为“将比父辈生活得更好”，更有四分之一受访者直言“生活会不及父辈”。44%的受访者担忧人工智能（AI）将在未来职业发展方面剥夺机遇。分析预计对人工智能的不安情绪将持续加剧。政治研究所民意调查主任约翰•德拉沃尔夫指出：“调查反映出年轻一代认为本应支撑他们的体系与制度已不再为这代人提供稳定、公正且有效的回应。”他进一步说明，“他们对民主与经济的信任流失，源于在剧烈不确定性中感到自身未受保护且诉求未被倾听。”李基旭记者 71wook@donga.com