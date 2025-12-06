李在明总统会晤孙正义 商定合作培养1400名半导体专业人才

李在明总统5日会晤日本软银集团会长孙正义，双方商定在韩国设立培养1400名半导体设计专业人才的“ARM学校”。软银旗下子公司ARM是全球最大的“无晶片（Chipless）”半导体企业。此举旨在为掌握作为人工智能（AI）大脑的系统半导体设计能力，与全球人工智能企业展开合作。总统政策室室长金容范在当天就李在明总统与孙正义会长会晤举行的简报会上表示：“产业通商资源部与ARM签署了旨在加强韩国半导体与人工智能产业的谅解备忘录（MOU），双方计划协商设立ARM学校。”ARM代表雷内•哈斯当天也一同出席了会晤。李在明总统强调：“这将为韩国人工智能人才培养提供巨大帮助。我们将打造一个如同自来水、污水管道、道路一样，所有韩国国民、企业和团体至少都能基本运用人工智能的社会。”ARM是一家半导体设计公司，其客户包括苹果、谷歌、微软等全球科技巨头以及三星、英伟达、高通等主要半导体企业，在移动设备用半导体设计领域近乎垄断。ARM学校的目标是到2030年培养1400名系统半导体和无晶片半导体设计人才。据悉，政府正考虑将光州科学技术院作为ARM学校的优先候选地。专家认为，在韩国人工智能和半导体人才流失的担忧中，ARM学校将有助于培养最高水平的人才。根据韩国银行当天发布的《人工智能专业人才现状与供需失衡》报告，韩国人工智能人才中在海外工作的比例约为16%，比其他领域高出约6个百分点。在海外工作的韩国人工智能人才从2010年的约4000人大幅增加至去年的1.1万人。去年，韩国人工智能人才的工资溢价与世界主要国家相比显著偏低。工资溢价是指拥有人工智能技术的人才相较于未拥有该技术的劳动者多获得的薪酬比率。韩国人工智能人才的工资溢价约为6%，仅为美国（25%）的四分之一。与加拿大（18%）、英国、法国、澳大利亚（均为15%以上）相比也低得多。尹多彬记者、韩载熙记者 empty@donga.com、hee@donga.com