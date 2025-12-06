距离地方选举-迷你议会选举还有6个月……朝野政党一心只走遭国民审判之路



明年的6月3日地方选举是今年6月3日总统选举后时隔一年举行的全国同时选举。特别是，在此次选举中，由于选区国会议员因公职选举法审判失去议员职务、有人为参加地方选举而辞任国会议员，预计最多将在约20个地方同时举行“迷你议会选举”级再补选。因此，不仅是单纯地选拔地方工作人员，它对于李在明政府一年的评价，乃至紧急戒严和弹劾事件后对朝野政治圈的审判，都意义重大。



朝野政党分别提出“地方权力交替”“审判李在明政权”，决心为选举胜利而全力以赴。巨大在野党——共同民主党占据国会绝大多数议席，又掌握着政府权力，它的构想是掌握在野党唯一占据优势的地方权力，为议会选举胜利和政权再创奠定基础。相反，国民力量党则决心通过审判专注于“内乱攻势”和立法独断专行的执政党，打造摆脱保守溃败危机隧道的反转动力。对于朝野两党，都是关系到今后国政动力、保守重建的胜负关键。



但从最近朝野两党的行为来看，与民心背道而驰，甚至让人怀疑是否真的距离选举只有6个月。选举胜利的关键在于抓住浮动层的选票，但朝野政党都被极端强硬的支持层包围，展现出要赶走中立无党阶层的行动。执政党强行推进清算内乱的过度立法，甚至动摇了司法部门，而在野党仍陷于戒严泥潭，无法与时代错误的“尹卷土重来”势力断绝关系。同时，为了掩盖或避免内部纷争，只热衷于将对方妖魔化的政派斗争。



当然，如果选举临近，朝野政党又都会像从未发生过一样，再次高喊统合和反省，追求民心。但国民正在严格评价政府和执政党的国政运营实力和态度、第一在野党的重建和牵制能力。人们不会再被只关注强硬支持层、一到选举季节就大放空炮、一心等待对方失败的无能势力的胡言乱语所欺骗。最重要的是，民心将严厉审判助长分裂和矛盾的过度和偏向的政治势力。

