崔泰源与孙正义共进晚餐……半导体投资加速引关注

据悉，SK集团会长崔泰源与软银集团会长孙正义近日单独会面，商讨人工智能（AI）及半导体领域合作方案。在全球人工智能基础设施竞争加剧导致半导体供应短缺的背景下，双方可能讨论半导体设备投资事宜，引发关注。据投资银行界5日消息，崔泰源会长与为会见李在明总统而访韩的孙正义会长在首尔某处共进晚餐。崔泰源会长曾于10月应孙正义邀请，出席在美国总统特朗普的佛罗里达州马阿拉歌庄园（海湖庄园）举行的招商引资活动，双方持续保持联系。业界将此次会面解读为旨在扩大半导体及人工智能合作的“事前协调”。孙正义会长当天上午与李在明总统会面，亦讨论了加强韩国人工智能竞争力及半导体领域合作方案。孙正义领导的软银集团在半导体领域不仅被视为单纯的财务投资者，更被评价为对生态系统整体具有影响力的“核心投资者”。软银是全球半导体设计企业ARM的主要股东，也是全球人工智能芯片制造商英伟达（NVIDIA）的长期投资者。近期，软银还与OpenAI研究中心合作，推进规模约5000亿美元（约736万亿韩元）的美国人工智能基础设施建设项目“星门（Stargate）”计划。SK集团也作为合作伙伴参与了星门项目。此前在10月1日，崔泰源会长与OpenAI研究中心首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼签署了关于高带宽存储器（HBM）等人工智能用内存半导体的供应意向书（LOI）。半导体业界正关注此次会面中双方是否讨论了投资合作方案。SK集团已预告将对正在京畿道龙仁市建设的大型半导体集群及人工智能数据中心等进行巨额投资。崔泰源会长上月16日在总统办公室举行的“韩美关税协商后续民官联合会议”上表示，“龙仁半导体集群”建设可能需要超过600万亿韩元资金。投资费用从最初预计的120万亿韩元，因汇率上涨、原材料价格飙升等因素增至五倍以上。因此有观点认为，正在扩大人工智能及半导体领域投资的软银集团可能与需要资金保障的SK集团找到了合作切入点。但分析指出，即使此次会面扩大至投资讨论，仍需跨越诸多“难关”。因为作为海外民间资本的软银集团若以投资者身份参与国内核心产业，需经过政策及产业审查。海外资本在国内核心业务中影响力扩大的问题也可能引发担忧。李栋勋记者 dhlee@donga.com