首尔大学医预科录取分数线423分，比去年高8分……国语-英语成绩决定录取与否

由于2026学年高考题难度增加，此次定期招生中，理科顶尖学生升学的医科大学和文科顶尖学生升学的经营系等，合格线都将比去年有所上升。标准分数是显示个人原分数和平均成绩差距的分数，考试越难，标准分数最高分就越高。今年的定招，国语和英语的分数已成为左右录取与否的最大变数。● 医大（医学院）定招录取分数线一致上升钟路学院5日表示，以国语、数学、探究领域的标准分数（满分600分）为标准，对医大定招合格线进行了分析。结果显示，首尔大学医预科为423分，比去年（415分）高8分。据分析，延世大学医预科和高丽大学医大分别为422分和418分，比去年高出9分和7分。迈嘉学习教育预测，今年各校的定招合格线分别是首尔大学医预科422分、延世大学医预科419分、高丽大学医大417分。钟路学院推算，首尔8所医大的定招合格线最高为423分，最低为414分，地方27所医大最高为420分，最低为408分。很多人预测，首尔主要大学的定招合格线也将上升。钟路学院预测，理科方面，今年首尔大学尖端融合系合格线为407分，高丽大学半导体工学系和延世大学系统半导体工学系为402分，西江大学系统半导体工学系和汉阳大学半导体工学系为398分。庆熙大学韩医预科为412分，中央大学药学系为408分。文科方面分别是首尔大学经营系406分、首尔大学国语教育系402分、高丽大学经营系经济系和延世大学经营系403分、西江大学经营系399分、成均馆大学社会科学系397分、汉阳大学政策系395分、中央大学公共人才系391分、梨花女子大学医预科（文科）409分等。● 艰难的英语成绩将决定录取与否今年的高考英语题非常难，因此定招中英语分数将对合格与否影响巨大。英语一等级比率为3.11%，还不到相对评价科目一等级比率的4%。钟路学院代表林成浩（音）解释说：“报名者可能会涌向英语分数比重较低的大学。英语减分程度将对定招报名起到敏感作用。”国语标准分数最高分为147分，比去年上升8分，探究领域的标准分数也比去年有所上升。国语标准分数大幅提高，国语成绩将成为定招填报志愿的重要判断指标。“理转文”（理科学生为了高分而选择社会探索而不是科学探索）现象也很有可能对定招产生相当大的影响。围绕英语“难考”争议，英语相关36个学会联合体——韩国英语相关学术团体协议会表示，“英语绝对评价从一开始就是设计错误的制度，其结构性缺限已经达到极限，并在现场爆发”，主张应该废除高考英语的绝对评价方式。入学考试业界有言论称，随着英语改为绝对评价，名列前茅考生不再投入太多时间，英语入学考试私教育市场比其他科目萎缩。金敏智记者 minji@donga.com