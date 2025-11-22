中日矛盾，美国加入……“有必要开展三国合作”，要求韩国发挥作用

日本首相高市早苗21日迎来就任一个月，中日矛盾正在因其“台湾有事时日本介入”的发言日益激化。在这种情况下，美国国务院当地时间20日表示，“我们对包括美日同盟、尖阁列岛（中国称钓鱼岛）在内的日本防卫的承诺没有动摇”，出面袒护日本。美国明确表示，美国将防御虽处于日本实际支配状态、但中国主张拥有主权的东中国海尖阁列岛。国务院还强调：“为了应对包括中国共产党的修正主义、敌对的朝鲜等印太地区各种挑战，需要韩美日三方合作。”有人指出，在中日矛盾中开始站在日本一边的特朗普第二届美国政府，有可能要求同盟国韩国也发挥与此相关的作用。观察人士认为，以韩美同盟为基本轴、加强对华关系的李在明政府的实用外交也面临着不小的负担。美国以批准核动力潜艇为契机，不断向韩国施压，要求韩国参与牵制中国。美国国务院发言人托米·皮戈20日在“X”上提及“尖阁列岛”，并写道：“反对在台湾海峡、东中国海、南海单方面改变现状的企图。”美国驻日本大使乔治·格拉斯同一天会见日本外相茂木敏充，他还就中国禁止进口日本水产品、禁止赴日旅游和留学等措施表示：“这是典型的经济胁迫，美国将向日本提供援助。”针对针对高市早苗提及“斩首”的中国驻大阪总领事薛剑，他批评称“荒诞”。台湾“总统”赖清德20日在脸书上上传了吃日本产海鲜寿司的照片，间接批评了中国限制日本水产品。高市早苗21日也表示不会撤回相关发言。俄罗斯、朝鲜等站在了中国的一边。据中国中央电视台20日报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃向中方表示：“高市首相的发言非常危险，台湾是中国的内政。”朝鲜18日也表示：“日本否认并歪曲历史犯罪。”华盛顿=常驻记者申晋宇，东京=常驻记者黄仁灿 niceshin@donga.com、hic@donga.com