前总统尹锡悦涉嫌2024年12月3日紧急戒严内乱首领，特检组将于9日向法院对其求刑。这是继因涉嫌秘密资金和内乱而被移交审判的前总统全斗焕之后，时隔30年韩国调查机关再次对内乱嫌疑进行评估。在特检求刑后，法院将对尹锡悦作出一审判决。● “全斗焕内乱”案一审法院宣判死刑……最终无期徒刑首尔中央地方法院刑事协议25庭将于9日举行尹锡悦涉嫌内乱首领案的最后审理。这距离去年1月26日尹锡悦被拘留起诉已过348天。因涉嫌从事内乱重要任务而一同接受审理的前国防部长金龙显、前警察厅厅长赵志浩等7名军警首脑层的审理也将于当天结束。在当天的审理中，将进行特检组对尹锡悦的求刑和被告人的最后陈述。刑法对内乱首领罪规定“判处死刑、无期徒刑或无期监禁”。由于法律只规定三种刑量，特检将在其中选择一个，对尹锡悦进行求刑。几乎没有过检方求刑低于法定刑量的情况。但是法庭可以判决比这更低的刑罚。被告人有认罪悔罪、犯罪危害不大等情节的，可以由审判机关酌情从轻处罚。但其范围受法律限制。法庭在选择死刑后，如果给予减免，也要判处无期徒刑或20-50年有期徒刑或监禁。如果法庭选择无期徒刑或无期徒刑后减轻处罚，则应在10年-50年有期徒刑和监禁中宣判。最终，对于内乱首领罪，即使法庭减刑，也只能判处最少有期徒刑、监禁10年以上。缓期执行是不可能的。据悉，韩国宪政史上唯一以内乱首领罪宣判的案例是发动1979年12月12日军事政变的前总统全斗焕。因此，法庭也将参考这一案例确定刑量。1996年一审判决当时，检方要求判处涉嫌内乱首脑（首领）、内乱目的杀人等罪名被起诉的全斗焕死刑，法庭接受了这一要求。但是，二审减刑为无期徒刑，大法院全员合议庭确定无期徒刑。一起被移交审判的前总统卢泰愚因涉嫌从事内乱主要任务，被大法院判处有期徒刑17年。检方对卢武铉求刑判处无期徒刑，一审判决是判处有期徒刑22年零6个月。不过，也有人分析认为，考虑到12月3日紧急戒严时没有人员伤亡、紧急戒严的持续时间相对不长等因素，很难单纯地与全斗焕案相比较。一名庭么法官表示：“关键在于是否将12月3日紧急戒严视为相当于新军部政变的情况。如果不是，最终量刑将比法定量刑减轻后再定。”● 特检组为求刑量绞尽脑汁特检组的会议持续到8日，直到最后都在考虑求刑量。据悉，特检组内部有人主张，尹锡悦没有表现出反省的态度，而且把责任推给下属等，几乎没有减刑的理由。据悉，特检组还讨又，是对8名被告人的求刑理由进行说明后求刑，还是在最后一次性公开所有被告人的求刑量。特检组人士解释说：“公开求刑量时，支持者们有可能在法庭上闹事。是为了应对这种情况。”直到审理接近尾声，尹锡悦还在主张宣布紧急戒严是“警告性”的，并且在发言中指责国务委员等幕僚团没有就“戒严逆风”向他提出警告。在5日举行的审理中，尹锡悦表示：“（国务总理和国务委员们）如果具备最起码的政务感觉，（我宣布戒严时）应该提醒总统‘会不会遭到在野党的反攻’，没有人说那样的话。”宋慧美记者 1am@donga.com