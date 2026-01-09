“在丛林中狩猎烹饪…疗愈趣味两不误”

“我将带大家亲临丛林现场。”8日晚10时在Channel A首播的综艺节目《主厨与猎人》中，演员秋成勋用一句话概括了节目内容。在当天的在线制作发布会上，笑星林元一、演员景秀珍等出演者及具章贤PD均表示：“拍摄过程异常艰辛”，但同时自豪地称：“也因此产出了令人满意的作品。”明星主厨爱德华•李与播音员金大浩也参与了节目录制。《主厨与猎人》是一档在极限自然环境中亲手捕获野兽与鱼类，并将其烹制成菜肴品尝的综艺节目。节目组在印度尼西亚拉布安巴焦和菲律宾布苏安加进行了为期半个月的十集分量拍摄。正如具PD所言“我们专注于如何减少干预”，节目将呈现出演者与野猪对峙等紧张而自然的现场画面。如节目标题所示，节目的两大支柱是“主厨”爱德华•李与“猎人”秋成勋。目前身处美国的爱德华•李通过视频表示：“一直想尝试新事物”，“虽然从未有过狩猎或在野外烹饪的经验，过程很艰难，但希望观众能从用新食材烹饪中获得灵感。”秋成勋谈及爱德华•李时说：“虽通过节目首次相遇，但我们都生于海外而受韩国观众喜爱，这一点上身份认同相似”，展现了二人默契的配合。“既有野外综艺通常涵盖建房、采集、烹饪以解决一餐的生存全流程，而我们的概念很简单，即‘狩猎’后进行‘烹饪’。特别是通过爱德华•李主厨呈现的缤纷华丽菜肴，绝非仅为果腹的简餐，而是精致餐饮。”（具PD）出乎意料的是，出演者们在丛林中最印象深刻的菜肴竟是“拌饭”。上周秋成勋在美国见到爱德华•李时甚至询问“能否再做一次”。但爱德华•李回答：“那是仅能用当地蔬菜食材、在特定时机才能做出的食物。”林元一表示：“看艾迪哥做菜时，常惊叹‘这不是在开玩笑吧’，食材组合超乎想象”，“那一刻深感自己曾是井底之蛙。”由于野外状况难以预料，出演团队的协作至关重要。秋成勋强调“比起狩猎本身，为狩猎凝聚成‘一个团队’最为重要”，林元一与金大浩则从旁担任得力助手。林元一说：“每个人都清楚自己该做什么，无需指挥也能自觉行动。”具PD表示：“这是在暴雨、台风等现场变数带来的不安中起步的节目”，“那1%的准备不足感，由出演者间的默契与制作组的努力填补了。”作为特别成员参与印度尼西亚拍摄的景秀珍发挥了画龙点睛的作用。拍摄中她甚至徒手抓过鲨鱼。她笑称：“抓住了人生中最大的鱼”，“今年的钓鱼运气都在这里用光了。”景秀珍表示：“体力上确实辛苦，但因喜爱自然，精神上反而获得了疗愈”，“这是我参与过的综艺中最有趣的一次。”“这不是一档刻意展现我们艰辛经历的野外综艺。通过进行难以轻易尝试的狩猎和垂钓，以及爱德华•李主厨烹饪、众人美味享用的过程，观众能获得替代满足与羡慕之情。”（秋成勋）金泰彦记者 beborn@donga.com