汇率盘中破1500韩元，韩国综指暴跌…须应对“三高”危机



受美国和以色列空袭伊朗的影响，4日首尔外汇市场夜盘交易中，韩元对美元汇率自全球金融危机肆虐的2009年3月以来，时隔17年首次盘中突破1500韩元。由于中东战争导致避险情绪升温，出现美元走强、韩元走弱现象。韩国综合股价指数4日收于5093.54点，较前一交易日暴跌12.06%，创下超过2001年9月12日（-12.02%）的历史最大跌幅。韩国综指今年曾突破5000点、6000点大关，一度冲至6300点，但未能挺过中东战争危机。分析认为，因短期急涨带来的警惕感，以及韩国对中东能源依赖度较高的经济和产业结构脆弱性，导致其跌幅大于其他国家股市。



根据中东战争态势，短期内金融市场波动性可能加大。被称为韩国恐慌指数的“KOSPI200波动率指数”4日飙升至历史最高值（80.37）。此时应更加注重风险管理，而非举债进行过度投资。



随着伊朗封锁霍尔木兹海峡，并对周边中东国家的炼油及天然气设施进行无差别报复性攻击，国际油价连日上涨。尽管美国总统唐纳德•特朗普表示，将对所有通过霍尔木兹海峡的船舶提供保险和海军护航，但仅减缓了油价涨幅。布伦特原油价格徘徊在每桶85美元（19个月来最高），西得克萨斯中质原油（WTI）价格在75美元左右。



中东原油进口受限以及汇率上涨的影响，将在2至3周后反映在国内汽油价格上。国际油价上涨不仅会推高物流费、电费和燃气费，还可能刺激进口物价和国内餐饮物价。有预测认为，如此一来，今年全年物价上涨率可能高于韩国银行预测的2.2%，达到2.5%。因此，需要为中东战争扩大化和长期化可能带来的高油价、高汇率、高物价的“三高新常态”做好准备。



如果中东战争找到出口，霍尔木兹海峡封锁能早日解除，对金融市场和实体经济的影响可能有限。问题在于，若冲突长期化，世界经济可能出现通货膨胀与经济停滞同时发生的“滞胀”。韩国可能出现出口萎缩、消费停滞。需预设危机长期化，检查能源价格及农水产品、食品等的流通结构，制定能减轻家庭负担的高物价应对措施。

