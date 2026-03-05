去年“生活满意度”创最高纪录……对阶层流动的期待感创最低记录

据调查，去年韩国国民的生活满意度和社会信赖度达到了历史最高值。相反，对阶层流动的期待感出现自2014年开始相关调查以来的最低值。韩国保健社会研究院4日公布的《2025年社会统合实态诊断及应对方案》报告显示，国民感受到的生活满意度（满分10分）为6.63分。这是自开始调查的2014年（6.03分）以来的最高值。此次调查是去年7-9月以3009名19岁以上成年人为对象进行的。幸福分数为7.01分，比前一年的6.77分大幅上升。幸福分数进入7分线尚属首次。只是韩国的幸福水平与主要欧洲国家相比仍然偏低。主要欧洲国家中幸福指数最高的国家是瑞士（8.1分），最低的国家是希腊（6.8分），韩国与欧洲排名靠后的国家相似。对国家和社会的肯定性认识也增加了。社会信赖水平（5.7分）、对社会团结程度的认识（4.87分）创历史最高值，对国家的自豪感也以3.03分（满分4分）首次超过3分。研究团队分析说，这是在克服非法戒严和弹劾总统等政治、社会混乱的过程中，对共同体的信任增大的结果。但在社会矛盾项目中，“进步和保守之间的矛盾”（3.48分）仍然最为严重。接着是认为首都地区和非首都地区（3.00分）、正规职和非正规职（2.96分）之间的矛盾非常严重。报告指出：“最近政治两极化正在深化，有必要制定解决保守和进步之间矛盾的方案。”“社会流动性”项目在4分满分中获得2.57分，创历史最低记录。这是自2021年取得2.71分后，连续4年呈下降趋势。据分析，由于房地产两极化等原因，资产差距越来越大，通过努力来实现阶层流动的期待感减少了。研究团队强调：“主观健康生活越好，社会参与度就越高。为了提高社会团结，政策相关利害当事人应该努力提高社会成员的整体生活质量，令对未来持乐观态度。”方成恩记者 bbang@donga.com