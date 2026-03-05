河艺麟谈出演《布里杰顿家族》第四季：接到试镜通知激动得又哭又喊

奈飞系列剧《布里杰顿家族》第四季第二部分于上月26日公开后，随即在奈飞英语电视剧部门拿下全球收视冠军。该剧第一部分于1月曾连续两周位居全球收视榜首，此次再次证明了其超高人气。在韩国，因韩裔澳大利亚籍演员河艺麟（28岁）饰演女主角索菲•白而受到更大关注。4日在首尔中区某文化空间见到河艺麟，她掩饰不住激动的心情表示，“感觉很不真实”。－是如何加盟《布里杰顿家族》第四季的？“当时正和妈妈在超市购物，经纪人突然联系我，说需要参加布里杰顿的试镜，要在24小时内拍摄并发送试镜视频。我没多想就发了过去，心想肯定收不到回复。但之后又经历了视频面试，和（另一主演）卢克•汤普森一起进行的试镜等环节。有一天早上正和妈妈一起吃早餐，接到了确定加盟的电话。我俩激动得又哭又喊。”－对于剧中尺度较大的场面是否感到有负担？“有过很多顾虑。如今很多人认为自己有权对屏幕中女性的身体进行评判和指责。我自己似乎也曾对自己的身体所受到的视线有过特定方向的思考。但布里杰顿团队将暴露场面编排得像舞蹈一样，让演员和工作人员都感到这个环境是安全的。”－您的外祖母、演员孙淑对此有何反应？“今天早上外婆看了暴露场面后说‘很难为情’。（笑）外婆对我说，‘过去人们说我是孙淑的外孙女河艺麟，现在人们会说是河艺麟的外婆孙淑了’。既让我感到心酸，也感到自豪。”－听说您成为演员深受外祖母的影响？“小时候每年会来韩国一次，每次外婆都在演话剧。印象最深的是她演的一出独幕剧，虽然记不清题目了，但有一个场景是她抱着枕头像婴儿一样哭泣。看到观众们也跟着流泪，我就想，能给人们带来安慰和共情的演员这个职业真帅气。而且看到外婆站在舞台上，让我觉得这是‘可以实现的梦想’。”－在之前的采访中您曾表示“想成为代表亚洲的全球演员”。“我觉得现在才刚刚开始。好像有些‘冒名顶替症候群’的感觉。有时会感到害怕，会想‘能走到今天这一步是不是只是因为运气？如果是这样，那运气何时会用完？’但同时，我也感到巨大的责任感。如今要在好莱坞代表亚洲还有很长的路要走，但如果能在需要变化的地方站在前列发挥作用，我会欣然承担。”金泰彦记者 beborn@donga.com