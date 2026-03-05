韩国综指遭遇史上最大跌幅 比“9•11”时更惨烈

在全球主要股票市场中，受美伊战争影响最大的韩国股市4日出现史上最严重的暴跌。指数反复上演过山车行情，一小时之内涨跌超过100点，就连以往每逢下跌便以“低吸”支撑指数的个人投资者也因恐惧而收手。当日跌幅超过了2001年9月12日（美国9•11恐怖袭击事件后次日）的12.06%，创下自1983年1月4日韩国综合股价指数（KOSPI）首次发布以来的最大跌幅和下跌点数纪录。两天之内股指暴跌超过1150点。韩元对美元汇率盘中自全球金融危机后17年来首次突破1500韩元。在战争可能长期化的情况下，全球范围内唯独韩国的金融市场不安心理日益加剧。韩国综合股价指数当日收于5093.54点，较前一交易日暴跌698.37点。盘中一度跌至5059.45点，跌幅达12.64%。科斯达克指数收于978.44点，暴跌14.00%（159.26点）。随着韩国综合股价指数和科斯达克指数双双暴跌，先后触发了“卖盘程序交易暂停”和暂停所有交易20分钟的“熔断机制”。这是自2024年8月5日（因美国经济衰退担忧导致韩国股市急剧下跌）之后，时隔1年零7个月再次同时触发“熔断机制”。韩国股市连续两日大幅下跌，是因为随着美伊战争有蔓延至整个中东地区的迹象，市场普遍预期调整局面将延长。预计股价将进一步下跌的投资者的“卖空”交易额大幅增加，恐慌心理蔓延至整个市场。日本日经平均指数（-3.61%）、台湾加权指数（-4.35%）等亚洲主要股市虽也下跌，但韩国综合股价指数跌幅尤为突出。在首尔外汇市场，韩元对美元汇率4日夜盘收盘（凌晨2时）前一度触及1505.8韩元。这是自2009年3月以来，汇率首次突破1500韩元大关。当日白天交易中（以下午3时30分为准），汇率收于1476.2韩元，较前一交易日上涨10.1韩元。池民求记者、洪锡浩记者 warum@donga.com、will@donga.com