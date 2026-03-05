防弹少年团新辑主打歌定名《SWIM》 传递人生激流中奋进之意

时隔近四年回归歌坛的防弹少年团（BTS）将于20日发布第五张正规专辑《ARIRANG》，并于4日公开了收录其中的14首歌曲歌名。主打歌定名为《SWIM》，传递“在人生波涛中继续奋力向前”的讯息。据防弹少年团所属经纪公司Big-Hit Music方面4日消息，防弹少年团当天在官方社交媒体上公开了新专辑《ARIRANG》的歌单。歌单包括风格为另类流行（Alternative pop）的主打歌《SWIM》在内，共收录14首歌曲。Big-Hit Music表示，新专辑涵盖了防弹少年团的认同感以及在过去旅程中积累的情感，展现了不为逆流而动、愿以自己的节奏淡然前行的意志，这种意志以“对生活的热爱”形式呈现。成员RM（本名金南俊）参与了整张专辑的作词工作。此外，这张专辑还收录了与观众在演出场馆同乐的《Body to Body》，蕴含着防弹少年团走遍世界开辟道路历程的《Hooligan》，以及表达对世界抱负的《Aliens》等歌曲。当天公开的14首歌曲歌名均采用英文，似瞄准全球市场。防弹少年团曾于去年夏天在美国洛杉矶举办歌曲创作营，进行音乐创作。据悉，曾获格莱美奖的国际知名制作人迪波洛、瑞恩•泰德、埃尔•金乔等也参与了专辑制作，提升了专辑的完成度。美国音乐媒体公告牌（Billboard）在歌单公开后随即表示，这些歌曲将很快进入公告牌排行榜，并期待称，这有望成为一张迫切渴望获得格莱美奖肯定的、更为成熟的专辑。防弹少年团将于20日发布完整体专辑《ARIRANG》，并于次日（21日）晚8时在首尔光化门广场一带举行户外演出“BTS Compback Live：ARIRANG”。此次演出将与在线视频服务（OTT）平台奈飞合作，向全球190多个国家进行现场直播。这也是奈飞首次对单个歌手的单独演出进行现场直播。史智媛记者 4g1@donga.com