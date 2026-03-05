美国提出要抽调驻韩美军武器前往中东

据悉，在美国和伊朗战争蔓延至整个中东地区之际，韩美正在就抽调驻韩美军兵力进行协商。有预测称，如果战争长期化，为了填补美军弹药不足的部分，美国将向中东抽调陆军战术导弹系统（ATACMS）战术地对地导弹等驻韩美军主要战斗力。据韩国政府消息人士4日透露，韩美正在就美国空袭伊朗后美军的弹药需求进行协商。分析认为，随着伊朗事态出现长期化的迹象，弹药需求量增大，除正在展开对伊朗军事作战的美国中央司令部外，驻扎在其他地区的美军正在讨论转移兵力。美国总统特朗普当地时间1日在接受《纽约时报》采访时预测，军事行动将持续4至5周。此前，青瓦台高层人士2日曾就中东局势表示：“不好详细说明韩美之间关于驻韩美军战斗力运用的协商。”该人士表示：“为了不影响联合防卫态势，正在商议并收集意见。”据悉，作为可能被抽调到中东的驻韩美军运营战斗力，首先提到了多管火箭炮系统（MLRS）武器等。驻韩美军拥有的M270多管火箭炮系统可以发射射程为300公里的陆军战术导弹系统导弹和射程为数十公里的火箭弹等。也有人提出，有可能抽调“爱国者”“萨德”炮台等防空力量。但据悉，去年在美国空袭伊朗核设施之前，循环部署到中东的2个驻韩美军“爱国者”炮台中，一部分仍留在中东。据悉，正在遭受伊朗攻击的阿联酋追加要求韩国国产中程地对空制导武器“天弓-2”拦截导弹。伊朗正在持续用导弹和无人机针对参与美国军事作战的以色列、阿联酋和沙特阿拉伯等中东地区美军基地进行攻击。阿联酋2022年与韩国签订引进“天弓-2”10个炮台的合同，正在运营2个炮台。申圭镇记者、朴训翔记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com