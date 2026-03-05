伊朗强硬派、“哈梅内伊次子”有望接班，引战争长期化忧虑

据《纽约时报》当地时间3日报道，伊朗最高领导人哈梅内伊在美国和以色列空袭中丧生，次子穆杰塔巴·哈梅内伊（照片）很有可能成为他的接班人。有人担心，如果伊朗核心权力机构、人称“政府之上的政府”的革命卫队幕后实权、强硬派人物穆杰塔巴当选最高领导人，伊朗的反美反以基调将会持续下去，战争可能会长期化。据《纽约时报》报道，伊朗宪法机构专家会议当天审议了选举穆杰塔巴为最高领导人的方案。由于担心美以空袭，会议以视频会议形式进行了两次，目前正在讨论4日公布穆杰塔巴为接班人的方案。伊朗反体制媒体“伊朗国际”报道称，穆杰塔巴3日当选下届领导人，但由于可能成为美国和以色列的目标，将公布时间推迟到4日。《纽约时报》报道称，穆杰塔巴凭借最高领导人父亲的光环，在伊朗革命卫队和情报机关作为实权者行使了幕后影响力。有人指出，作为强硬派的他登上权力宝座，实际上就是哈梅内伊政权的延续。这与美国总统特朗普期待建立亲美政权的构想背道而驰。特朗普当天在白宫与德国总理默茨举行会谈后对媒体表示：“最坏的情况是，我们做这件事（攻击伊朗）后，和以前一样坏的人掌握权力。”他还说：“我们（作为最高领导人）考虑的部分集团已经死亡，其他集团也可能已经死亡。”美国有线电视新闻网（CNN）等媒体当天报道说，美国和以色列轰炸了选举最高领导人的专家会议场所，牵制了穆杰塔巴的执政。巴黎=常驻记者刘根亨、华盛顿=常驻记者申晋宇 noel@donga.com、niceshin@donga.com