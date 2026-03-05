一味压低文化观光商品价格，未来增长的支柱产业可能成为“渣渣”



流行歌星泰勒·斯威夫特在2024年12月“时代巡回演唱会”的最后演出舞台开始的当天，美国经济广播CNBC挑选的导演是全球酒店集团的首席执行官。他对斯威夫特的巡演对整个经济产生的巨大效果赞不绝口。瑞典斯德哥尔摩的客房占有率增加24%，每间客房的住宿费平均为2.5倍。其他当地营业场所也是盆满钵满。这是指举行斯威夫特演出的城市经济实现振兴的“斯威夫特经济学”的风景。



同样的事情在韩国却出现了截然不同的展开。防弹少年团（BTS）将于6月在釜山举行世界巡回演出后，周边酒店等住宿费用大幅上涨。世界瞩目的演出即将举行，价格不一时上涨是件奇怪的事情。



韩国政府却亮出了利剑。2月25日，国家旅游战略会议表示，将引入“一击出局”制度，即，要求住宿企业事先公开各时期的最高费用，如果收取比这更高的费用，即使被揭发一次，也要停止营业。先不说对策的实效性，住宿费难道是政府应该介入的事情吗?



连公平交易委员会也出面调查了实际情况，结论却叭是“将继续进行监督”。这说明没有发现串通之类的问题。官僚们难道会不懂市场？财政经济部人士最近在座谈会上表示：“只是少数案例被过度放大，最终可能是因为供应不足。”



只要经营者们持续赚钱，就会有投资余力，供应也会增加，并推动高级化。产业才会得以发展。问题反而是持续推行“廉价收费”。所谓“韩国的住宿便宜”，等于是说没有足以让游客们愿意支付高价的魅力和内容，因此业主们无法提高价格。如果主管部门从长远出发，就不该挥舞“大棒”搞显摆，而应考虑如何把握机会壮大地区旅游产业。只要市场扩大，廉价的宿舍自然就会出现。



政府对文化旅游商品的其他政策中，“降低费用引导消费”的方式也引人注目。文化体育观光部最近开始了“半价旅行”示范事业，在农渔村人口减少地区旅行时返还一半经费。一名旅游业界人士表示：“要让游客们即使花钱也想来旅游景点，如果只停留在‘返钱而去’上，从长远来看，对地区也没有什么帮助。”



电影产业的振兴也是这个道理。去年政府发放电影票优惠券，是否真的有效？继《犯罪都市4》（2024年）之后，时隔两年的新“千万观众电影”，并不是靠这种“撒钱”产生的。文化体育观光部正在推进“电影订阅通票”，虽然令人期待，但也有人不无担心，如果不能树立“看电影很潮”的认知，是否反而造成“电影=便宜货”的看法。



要想将“K（韩国）文化”和相关产业培育成未来产业，就必须摆脱陈旧的思路。虽然弱势群体等确实有必要提供消费支援，但政策的重心应该放在诱导竞争的同时打好产业增长的基础上。由于货币供应增加等原因，午餐价格都在上涨，又怎能单单限制文旅商品的价格呢？如果一味追求低价，最终只会做出“渣渣货”。

