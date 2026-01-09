参与戒严的反间谍司令部遭解散……决不能再卷入政治之中



为改革军队而组建的民官军联合特别咨询委员会8日劝告国防部长安圭伯解散国军反间谍司令部（反谍司）。反谍司具有反间谍情报业务、安保搜查、军事安保监查等功能。其中，调查交给军事警察国防部调查本部，反间谍业务和保安监查交给分别新设的国防安保情报院和中央保安监查团。由此，反间谍司令部自1968年创建陆军保安司令部以来，时隔58年将消失。



这可以说是反谍司自作自受、不从事阻止间谍活动的本职任务反而参与非法戒严核心作用的结果。反谍司前司令吕寅兄在戒严当天指示逮捕朝野代表等10多名政界人士，逮捕组带着手铐和捕绳出动前往国会。他还在戒严前提到朝鲜，并在备忘录中写道：“必须制造不稳定的局面。”为抓捕间谍而赋予的调查权被尹锡悦前总统用于逮捕表现出敌意的政客，甚至暴露出了使国家陷入安保危机的意图。



尹锡悦想把反谍司打造成忠于自己的手足。他任命忠岩高中的后辈吕寅兄为反谍司司令后，直到戒严之前，他不时召唤到三清洞安全屋谋划戒严。反谍司的前身国军机务司令部在李明博政府时期进行总统选举和议会选举发帖工作，在朴槿惠政府时期对“岁月”号遇难者家属进行稽查等，非法介入政治的争议不断。因此，机务司令部实际上已经解散，但在尹锡悦政府时期重新复活为反谍司。此后，与政治权力的勾结变得更加露骨，最终导致被动员参加不符合时代的亲卫政变。



同时拥有情报收集和调查权的反谍司虽然无异于强大的权力机构，但却处于监视的死角地带。为了避免再次被政治权力利用，有必要加强外部的民主控制。与此同时，为了不让找出间谍活动迹象的业务和调查功能的分离导致反谍能力的弱化，应该制定有效的补充对策。为了防止再次发生去年情报司令部军务员泄露黑色要员名单事件而“马后炮”应对的事情，要划时代地提高防谍力量。必须以此为契机，让反谍机关集中精力做好本职工作，不再卷入政治之中。

