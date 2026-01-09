特朗普退出联合国下属等66个国际组织……“专注美国优先主义”

美国总统特朗普当地时间7日签署了退出联合国气候变化框架公约、联合国贸发会议等31个联合国下属机构、35个非联合国国际组织等共66个国际机构的备忘录。白宫在相关说明资料中主张：“总统退出这些机构，节省纳税人的钱，并将其专注于‘美国优先主义’课题。”意思是说，退出国际机构节省的预算将用于国防、基础设施建设、阻止非法移民流入等。分析认为，这一决定是为了从第二次世界大战后由美国主导的多边主义体制中抽身。也就是说，继去年1月上台的特朗普政府在国际通商和安全领域之后，其国际合作部门也正在打破现有框架。有分析认为，这一决定反映了强调“通过力量施压”和“通过个别交易确保利益”以及特朗普式的扩张主义基调。● 在气候变化、移民等特朗普一直抨击的领域大举退出国际机构白宫当天表示：“总统正在结束对削弱美国独立性、效率低下、与美国敌对的议题上浪费纳税人金钱的国际机构的参与。”这些机构中相当一部分一直推进有关气候应对政策、进步理念的各种事业，这与美国的主权及经济力量发生冲突。据此，联邦政府所有部门和机构预告将停止对这些机构的参与和资助。白宫公布的退出决定国际机构与气候变化、劳动、移民、支援欠发达国家等特朗普一直表示不满的议题有关。很多是特朗普在指责拜登政府时作为常用素材提出的“DEI（多样性、公平性、包容性）政策”或“政治正确”等机构。代表性事例之一就是支持发展中国家应对气候变化的《联合国气候变化框架公约》。美联社评价说，这是特朗普试图与重视应对气候变化的国际机构保持距离的最新措施。特朗普在第一次执政时期也退出了巴黎气候协定。后来拜登再次加入，但特朗普重新执政后立即决定重新退出。他也没有参加去年11月在巴西贝伦举行的第30届联合国气候变化框架公约缔约国大会。对负责成性别与生育相关保健政策的“联合国人口基金”的支援也将中断。特朗普和执政的共和党的部分人士怀疑该机构与在中国等地实施的强制堕胎有关。特朗普从执政第一期起就一直表现出退出国际机构的动向，去年1月再次执政后，大幅减少了对联合国的资金支援，并中断对联合国人权理事会的参与。他还退出了联合国教科文组织、世界卫生组织、联合国巴勒斯坦难民救济机构“近东救济工程处”等教科文机构。● 追加退出国际机构仍在进行中白宫表示，此次措施是“对所有国际政府间机构、公约、条约进行全面重新讨论的一部分”，暗示了追加退出国际机构的可能性。特朗普也表示，“根据国务卿鲁比奥的进一步讨论，我正在对此进行评估”，暗示了追加退出的工作已经完成了相当一部分。特朗普一直对以联合国为代表的多边主义国际机构提出无用论，不予信任。去年9月联合国迎来成立80周年之际，特朗普在第80届联合国大会的演讲中指责说：“联合国是无能、空洞的空谈机构。”路透社称，他一直对国际机构的效用、责任、融资等运作方式提出质疑。也有分析认为，特朗普此次措施与过去选择象征性较大的地方“选择性脱离”的措施存在差异。同时针对多数国际机构采取“一揽子退出”的做法实属罕见。有分析认为，这是特朗普继掳走委内瑞拉总统马杜罗后，同时瞄准丹麦属格陵兰岛、古巴、哥伦比亚、墨西哥等西半球多个国家，表现出扩大影响力的意志。有评价认为，此举是在大幅动摇重视规范的多边主义轴心，强调通过力量进行交易来重组秩序的构想。不过，也有人担心，如果大规模退出国际机构，导致发展中国家相关保健、救助事业等出现空白，国际社会的不稳定性就会增大，最终美国负担将进一步加重。华盛顿=常驻记者申晋宇、张恩智记者 niceshin@donga.com、jej@donga.com