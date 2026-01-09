姜尚润身价59亿韩元位居K联赛榜首…亚马尔以5816亿韩元身价冠绝全球

全北现代中场球员姜尚润（22岁•照片）被评价为韩国职业足球K联赛市场价值最高的球员。国际体育研究中心（CIES）下属“足球研究所”统计并公布了各俱乐部球员市场价值排名。数据显示，姜尚润的最高市场价值达350万欧元（约合59亿韩元），在K联赛所有球员中位列第一。姜尚润在去年常规赛出战34场比赛，贡献4次助攻，为全北现代夺得K1联赛与韩国足协杯“双冠王”立下功劳。去年7月举行的2025年东亚足球联盟（EAFF）E-1锦标赛（东亚杯）中，他首次入选国家队，并在对阵中国香港队（2比0•韩国胜）的比赛中攻入进球。K联赛市场价值第二位是李浩宰（26岁•浦项铁人•330万欧元），第三位是申民河（21岁•江原FC•300万欧元）。全球范围内市场价值最高的球员是效力于西班牙巴塞罗那足球俱乐部的“超新星”拉明•亚马尔（19岁•西班牙）。亚马尔的市场价值高达3.431亿欧元（约合5816亿韩元）。其后依次是曼彻斯特城足球俱乐部（英格兰）的“怪物前锋”埃尔林•哈兰德（26岁•挪威•2.551亿欧元）位列第二，皇家马德里足球俱乐部（西班牙）的得分手基利安•姆巴佩（28岁•法国•2.013亿欧元）位列第三。韩钟浩记者 hjh@donga.com