李在明：“需要摆脱偏重于资源与机会，实现增长的大转变”

李在明总统8日强调：“新的一年里，韩国综合股指等主要经济指标也持续着改善趋势。需要摆脱以往偏重于资源集中和机会的模式，实现国家成长与全体国民生活变化相连的增长大转换。”李在明结束对中国的国事访问日程后于7日回国，当天主持了重返青瓦台后的首次首席秘书助理会议。他表示:：“将集中政策力量，使地方中小风险企业、创业企业、青年等相对被冷落的领域成为新的增长轴心。为了使2026年成为国家大飞跃的出发点，将超越理念和阵营，把国内力量团结在一起。”李在明计划9日在青瓦台主持由青年企业家及小工商业者、独角兽企业等参加的经济成长战略国民报告会，强调均衡成长战略。青瓦台的方针是，不久后还将发表旨在振兴创业的综合政策。李在明表示：“所有人的可持续增长取决于确保未来尖端产业的竞争力。全世界正在展开角逐的人工智能大转换现在已经超越个别企业，成为决定国家命运的因素。”他还表示：“希望加快确保人才、扩充基础设施、加强全球合作的速度。”针对委内瑞拉总统马杜罗被赶下台等能源领域的国际竞争加剧，李在明表示：“能源大转换也要切实做好准备。我们如何准备未来能源、如何应对未来能源转换，将决定这个国家的成长和命运。”另据悉，总统政策室室长金容范将于9日在大韩商工会议所与三星、SK、现代汽车、LG、乐天、浦项制铁、韩华、HD现代、GS、韩进等十大集团的社长团举行座谈会，讨论国土均衡发展方案。尹多彬记者 empty@donga.com