“生产组长”AI机器人正在改变韩国制造业

“机器人将使工作环境更安全、更快速，并实现更大规模作业。”这是现代汽车公司于5日（当地时间）公开人形机器人“阿特拉斯”时强调的内容。现代汽车集团计划于2028年将该机器人投入位于美国佐治亚州的Metaplant America（HMGMA）。该工厂已引入四足步行机器人“Spot”与人类共同进行质量检查。两年后，人形机器人、四足步行机器人等“人工智能（AI）机器人”将与人类共同制造汽车的未来工厂将正式启动。8日东亚日报采访组实地探访国内十大制造业现场发现，AI机器人已在改变韩国制造业现场。其应用已超越简单检查与巡检工作，投入生产现场装配与制作环节，使韩国跻身全球AI机器人竞争前列。国内造船企业已引进AI焊接机器人，较未应用AI的传统机器人，生产效率提升20%以上，作业速度提高两倍以上。三星、LG、SK在产品开发或生产阶段运用AI机器虚拟生产成品，以预先预测可能出现的设计缺陷或不良问题。海外方面，德国宝马集团在车身组装与精密零部件安装等工序中引入与人类协作的AI机器人，将作业速度提升至400%。中国也已步入量产类似“阿特拉斯”的人形机器人阶段。新年有望成为AI机器人成为全球产业核心的元年。国际机器人联合会（IFR）分析指出，过去十年间，尽管存在新冠病毒疫情扩散导致的产业萎缩期，现场AI机器人数量仍翻了一番。IFR主席伊藤孝行预测：“2026年将成为机器人产业进入极具活力阶段的元年。”全球市场调研机构MarketUS预测，AI与机器人结合的“AI工厂”市场规模到2032年将增长至1.0215万亿美元（约1475.7万亿韩元）。韩国政府去年通过经济增长战略宣布：“（AI机器人等）物理AI将跃居世界第一。”这预示着比目标为世界第三的AI更具增长潜力。当前制造业现场以仅有手臂或靠轮式移动的“工厂型AI机器人”为主流，但预计未来将出现如“阿特拉斯”般人形机器人在AI工厂活跃的场景。全球咨询集团安永（EY）预测：“随着AI机器人技术快速提升与价格下降，五年内将出现AI人力引入与运营成本低于人工成本的‘成本交叉点’。”李元舟记者、巨济=李栋勋记者 takeoff@donga.com、dhlee@donga.com