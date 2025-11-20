发射一次“铁束”只需5美元……“拦截无人机成功率为99.9%”

“‘铁束’是现实。不是科幻小说里的故事。”生产以色列最新式激光拦截系统“铁束”的国营军工企业“拉斐尔”的相关人士12日对访问其海法总部的韩国记者如是说。拉斐尔方面当天在外国媒体中率先向韩国媒体公开了展示自己开发的尖端武器的“展览室”。拉斐尔方面表示：“‘铁束’已经开始在以色列军队实战部署，期待今后能成为防空网的规则改变者。”● 在费用方面比“铁穹”更高效“铁束”与拦截导弹、无人机、火箭，被认为是以色列防空网核心战斗力的“铁穹”有着明显的区别。“铁穹”使用导弹进行拦截，但“铁束”发射高能激光来挫败对方的攻击。因此它在成本方面具有巨大优势。“铁穹”每发的费用最高可达5万美元（约7300万韩元）。有分析称，如果加上雷达战斗力和人员等，实际费用最高可达15万美元（约2.19亿韩元）。而发射一次“铁束”只需5美元（约7300韩元）左右的电费。拉斐尔方面说，由于没有次数限制，可以无限制地连续发射。据外电报道，拦截导弹及无人机的成功率分别达到86%和99.9%。“铁束”和“铁穹”可形成互补。在发生恶劣天气或无法发射激光的地形上，根据人工智能基础指挥控制系统的判断，将自动发射“铁穹”代替“铁束”。拉斐尔方面主张，这在一定程度上克服了原先激光束的缺点。如果向远距离目标发射激光，会在大气中因灰尘、水分而散射或折断。为克服这一缺点，以色列对把多束激光合为一束制造强大光束、把光线集中于针孔一样小目标上的技术等进行了高度化。特别是“铁束”的小型款“移动”和“光”，可以安装在步兵部队的卡车、装甲车等移动手段上，机动性非常出色。它可以轻易地保护本国军队、战略资产等不受敌人的攻击。● 尽管特朗普倡导“第一阶段停战”，但冲突持续不断以色列加强“铁束”等现代战争武器，是受到2023年10月爆发的与巴勒斯坦武装团体哈马斯战争长期化的影响。尽管根据美国总统特朗普的《巴勒斯坦加沙地带和平构想案》，双方第一阶段停火生效，但冲突仍在持续。实际上，记者11日访问距离加沙地带1.3公里的以色列南部城市斯德洛特时，一直都能听到炮击声。以色列军方人士表示：“现在哈马斯还在利用火箭等进行挑衅。以色列只能继续投资构筑和加强尖端防空网。”柳根亨 noel@donga.com