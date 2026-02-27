聊天GPT成为证明犯罪的线索……“药物杀人”的20多岁年轻人留下犯罪前提问记录

“如果把偷来的钱存入（投资）带单群的受害账户，警方会调查带单群诈骗案吗？”22日上午6时许，一名40多岁的男子闯入京畿道平泽市一家电脑配件销售店，盗窃价值数千万韩元的高价图像处理器，并在犯罪前向人工智能服务“聊天GPT”询问了上述情况。对此，聊天GPT回答说：“如果你因涉嫌盗窃而被捕，警方将同时调查带单群诈骗案。”实际上，该男子在因涉嫌盗窃被捕后接受警方调查时陈述说：“看到聊天GPT的答复后，希望警方能尽快调查带单群案，所以犯下了罪行。”警方认为，即使盗窃行为被发现，警方也能解决自己受到损失的投资诈骗，因此犯下了罪行。像这样，最近犯罪者们在人工智能上留下的对话明细成了调查的重要线索。因为人工智能搜索记录不仅可以单纯地展示“找的是什么”，还可以揭示犯罪者的想法、意图和心理状态。有评价认为，特别是人工智能搜索记录是以文本为基础的，即使部分数据丢失，通过取证恢复相当一部分的可能性也很高，因此对调查有很大的帮助。● 成为共犯的人工智能，甚至透露犯罪动机正在调查最近在首尔市江北区发生的“汽车旅馆药物连锁杀人”事件的警方，将适用于嫌疑人金某的伤害致死嫌疑变更为杀人，其背景是金某的聊天GPT提问记录。金某的手机取证结果显示，在聊天GPT上多次出现了“服用多少药物才危险”“实际上能不能死亡”等询问药物危险性的痕迹。海外也接连出现了类似事例。去年10月，美国北卡罗来纳州发生的一起案件中，一名女性在聊天GPT上询问有关毒药的信息后，因涉嫌试图毒死丈夫而被捕。同月，在美国洛杉矶，一名引发大型山火的嫌疑人在犯罪前在聊天GPT上要求生成燃烧的森林图像，并在纵火后留下了大意为“吸烟着火是我的错吗”等问题。这些都是与人工智能的对话记录成为犯罪动机的证据的事例。像这样，最近调查现场认为，与人工智能的对话记录有可能成为与现有门户网站搜索记录不同层次的线索。因为与在门户网站上搜索特定单词不同，与人工智能的对话记录着缩小信息的过程，因此更有利于掌握用户关心的事情和事故趋势。成均馆大学科学调查系教授郑斗元（音）表示：“聊天GPT比较直接地体现作者的对话目的性，在调查上可以成为更有意义的资料。”● 致力于恢复取证的调查机关在现场，聊天GPT等人工智能搜索记录分析已经进入了用于多种事件调查的阶段。法务法人栗村专门委员李民亨（音）表示：“去年秋天，在一名死者的手机上，与聊天GPT的对话内容中留下了忧郁症等情况的痕迹，有助于推测死亡背景。”在难以直接确认当事人意图的情况下，留在人工智能的对话记录成为一种情况资料。李民亨表示：“在一般的调查过程中，人工智能搜索记录已经成为主要关注对象。”特别是人工智能搜索记录通过取证获得的可能性相对较高，这也是其特点之一。因为与文件受损后很难复原的影像或图像不同，即使删除文本数据，也比较容易复原。Playbit中心负责人李俊亨表示：“虽然恢复率会根据情况而有所不同，但基本上文本数据的恢复率很高，即使是数年前与人工智能进行问答的记录，恢复的可能性也很高。”此外，对于ChatGPT问询记录能否在庭审中被采纳为实质性证据，法学人士认为，只是媒介不同，与现有搜索记录证据在法理上并没有太大区别。国立群山大学法学系教授权良燮（音）表示：“正如谷歌搜索词在法院被用作证据的事例不少一样，在聊天GPT中输入关键词的行为在法律上也有很大的相似解释余地。争论焦点是是否真的由那个人输入，如果与手机使用情况等相结合，被采纳为证据的可能性会增大。”不过，专家们认为，今后想要提高人工智能取证的调查机关和犯罪人员想要避开调查网的“反取证”相遭遇，追踪和回避的竞争将更加激烈。在把聊天GPT用于犯罪的过程中，使用网络浏览器的秘密模式，立即删除记录或格式化电脑等不想留下痕迹的倾向可能会增加。成均馆大学科学调查系教授郑斗元（音）表示：“随着人工智能取证的成果被传开，犯罪分子试图寻找迂回使用方法的尝试会越来越多，调查当局也有必要提高取证技术能力进行应对。”赵承衍记者 cho@donga.com