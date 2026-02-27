新秀李世英目标273码开球 渴望观众欢呼

从准会员入会到获得一级巡回赛种子资格，仅用时158天。“超级新人”李世英（19岁）已准备好撼动韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛格局。韩国女子职业高尔夫巡回赛2026赛季将于下月12日在泰国春武里阿玛塔斯普林乡村俱乐部（标准杆72杆）举行的利朱兰锦标赛拉开帷幕。众多选手翘首以待赛季开幕，但对李世英而言，此次揭幕战尤为特别。因为她将首次站上自幼通过电视观看并为之揪心的“梦想舞台”。李世英近日接受《东亚日报》采访时表示，“韩国女子职业高尔夫巡回赛曾是难以想象的职业世界，是我曾模糊憧憬‘将来若能站在那舞台上就好了’的向往之地”，“作为推荐选手几次参加巡回赛，亲身感受到观众们的欢呼后，更加渴望来到这里。”她并非仅有激动。击球感觉已达到拿起球杆以来的最佳水平。李世英去年6月在准会员选拔赛中获得第10名，踏入职业赛场后，仅用5个月便成功晋级一级巡回赛。去年7月投身跳跃巡回赛（三级）的李世英，9月便首次夺冠，获得正式会员资格。乘胜追击，在两个月后11月举行的种子排名赛正赛中，她四轮总成绩低于标准杆11杆，共277杆，位列第4，轻松获得只有排名前20才能拿到的“种子资格”。李世英说：“9月夺冠后手感很好，觉得只要保持这个状态，就能毫无遗憾地参加选拔赛”，“所以比起试图改变原有打法，更专注于坚持备战跳跃巡回赛时的训练。”为迎接本赛季，她赴新西兰进行了为期两个月的“地狱训练”，增添了一件“武器”。李世英是开球距离可达273码的长打者，因此第二杆使用挖起杆的情况不少。在新西兰集训期间，她专注于提高挖起杆的精准度。李世英说：“因为开球远，五杆洞通常剩80米上果岭，四杆洞剩120米左右。这时必须打好才能多抓小鸟，所以我集中练习了球的旋转量和距离感”，“此外，为了在挖起杆失误时仍能抓鸟，还补强了10米以上的长推感觉。”李世英的赛季目标很纯粹：与其执着于新人王头衔，不如每场比赛都打出不留遗憾的球。她认为，过程完美，夺冠的结果自然会随之而来。但她心中仍有一个“约定之地”——济州岛，那是她8岁开始学球后，为训练生活了8年的地方。李世英笑着说：“在济州长大并磨练球技，所以首胜一定要在济州举行的比赛中取得。我喜欢蓝色，最想举起象征济州的‘济州三多水大师赛’冠军奖杯。”金正勋记者 hun@donga.com